В Петербурге отменили выступление пианистки Полины Осетинской. Она выступала против войны в Украине

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Петербургская филармония имени Шостаковича отменила выступление пианистки Полины Осетинской в рамках концерта «Беседа. Игра. Прощание». Об этом артистка рассказала в соцсетях.

«Мне только что позвонили и сообщили, что я завтра не играю в Большом зале филармонии тройной концерт Бетховена. Думаю, всем все ясно. Спасибо за внимание», — говорится в сообщении Осетинской в .

В комментариях артистка рассказала, что организаторов мероприятия поставили перед выбором: либо поменять пианиста, либо отменить концерт.

Сейчас в афише «Беседа. Игра. Прощание» сообщается, что в рамках мероприятия 3 сентября выступит пианист Евгений Изотов. О том, что исполнителей поменяли, ничего не говорится. При этом в кэше Google сохранилась версия афиши с упоминанием Осетинской.

В администрации филармонии «Фонтанке» сообщили, что концерт — арендный, и не смогли прокомментировать информацию о замене пианиста, пообещав позднее уточнить «будущие перспективы выступления Осетинской» на площадках учреждения.

После российского вторжения в Украину Полина Осетинская открыто выступала против войны, а также поддержала аналогичное обращение российских НКО.

После начала войны в РФ начали срывать, отменять и негласно запрещать выступления и работы музыкантов и артистов, выступавших против российского вторжения в Украину.

По данным «МТС Энтертейнмент» за январь — август 2022 года, до 30% отечественных артистов прекратили выступать в России или уехали из страны.

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