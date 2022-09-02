Война Сто девяносто первый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 сентября читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости:

В Херсоне, по данным оккупационных властей, Украина ударила по многоквартирному дому, погибли два человека. Украинские СМИ пишут, что удар нанесли по общежитию с «кадыровцами».

Зеленский заявил, что Россия не пустила независимых журналистов на ЗАЭС вместе с миссией МАГАТЭ. Оккупационные власти утверждают, что под видом журналистов ехали шпионы.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 10 сентября.

По данным ВСУ, Путин приказал российским войскам выйти на границы Донецкой области до 15 сентября.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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