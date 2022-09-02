Война Сто девяносто первый день. Онлайн «Медузы»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 сентября читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- В Херсоне, по данным оккупационных властей, Украина ударила по многоквартирному дому, погибли два человека. Украинские СМИ пишут, что удар нанесли по общежитию с «кадыровцами».
- Зеленский заявил, что Россия не пустила независимых журналистов на ЗАЭС вместе с миссией МАГАТЭ. Оккупационные власти утверждают, что под видом журналистов ехали шпионы.
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 10 сентября.
- По данным ВСУ, Путин приказал российским войскам выйти на границы Донецкой области до 15 сентября.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Украинский «Энергоатом» обвинил Россию в искажении фактов о реальном положении дел на Запорожской АЭС
- Российские войска «в нарушение всех требований пожарной безопасности» разместили военные грузовики в машинных залах энергоблоков — и представили их миссии МАГАТЭ как технику войск химической защиты.
- Российская сторона не пустила миссию в кризисный центр ЗАЭС, где сейчас находятся российские военные, которых не должны видеть представители МАГАТЭ.
- Жители Энергодара по указанию российских военных рассказали делегации, что станцию обстреливали ВСУ.
- Россия намеренно заглушила мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео из города и ЗАЭС.
- К работе на Запорожской АЭС российские военные допустили только оперативный персонал и существенно ограничили пребывание людей на маршрутах движения членов делегации МАГАТЭ.
Во время войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта.
Оккупационные власти Запорожской области заявили, что Киев пытался внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ под видом журналистов
Об этом РИА Новости заявил представитель оккупационных властей Владимир Рогов, которого называют членом главного совета «временной администрации» Запорожской области.
Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием.
Рогов утверждает, что замысел киевских властей своевременно раскрыли.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не пустила журналистов из украинских и международных СМИ на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Украинские войска уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Мелитополе, заявил мэр города Иван Федоров.
В своем телеграм-канале Федоров опубликовал видео, на котором, предположительно, видна вторичная детонация боеприпасов. По словам мэра, склад располагался в районе аэродрома.
Федоров также заявил, что ВСУ поразили еще одну цель, но не уточнил, какую.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
«Медиазона»: бывшего мэра Ярославля увезли из колонии — возможно, из-за публикаций о вербовке заключенных на войну
Бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, который отбывает срок по делу о покушении на взятку, вывезли из рыбинской ИК-2 в Ярославской области в другую колонию, сообщает «Медиазона».
Один из заключенных ИК-2 рассказал изданию, что Урлашова «неожиданно вызвали с вещами и вывезли спецэтапом в другую колонию». Заключенный допустил, что перевод Урлашова может быть связан с публикациями СМИ о вербовке заключенных на войну.
Собеседник издания отметил, что Урлашов «активно сотрудничал с прессой», например, в 2018 году рассказывал об издевательствах над заключенными, ФСИН «по аналогии» могла решить, что он причастен к материалам о вербовке на войну.
Из-за удара жилому дому в Херсоне погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на оккупационные власти Херсонской области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Американский Институт изучения войны — о военной обстановке в Украине
- Украинские войска продолжили наносить удары по российским узлам тылового обеспечения и ключевым позициям в Херсонской области в поддержку продолжающегося контрнаступления на юге страны.
- Российские военные блогеры подтвердили, что украинские силы ведут бои по четырем направлениям на западе Херсонской области.
- Российские войска нанесли наземные удары возле Славянска, Бахмута и Донецка.
- Россия продолжает формировать Третий армейский корпус для отправки в Донбасс.
- Российские оккупационные власти все больше понимают, что не способны провести референдумы на территориях, подконтрольных России, из-за неудач российских военных и продолжающегося сопротивления украинцев.
Члены миссии МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС, которая с первых дней войны находится под контролем российских военных, осмотрели аварийные системы, дизельные генераторы и блочные щиты энергоблоков. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Физическая целостность Запорожской АЭС» была нарушена несколько раз, но неясно, случайно или намеренно, заявил глава МАГАТЭ.
1 сентября на Запорожскую АЭС приехала миссия МАГАТЭ, которая должна оценить обстановку на крупнейшей атомной электростанции Европы. Часть экспертов осталась на ЗАЭС до 4 или 5 сентября.
Ранее пресс-секретарь руководителя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что ВСУ и партизаны взорвали российскую переправу возле Новой Каховки.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
В Херсоне, по заявлению оккупационных властей, украинские войска нанесли удар по многоквартирному жилому дому. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает РИА Новости.
Около 10 утра корреспондент ТАСС в Херсоне сообщил, что российские силы ПВО запустили не менее шести ракет в небо над городом.
Readovka сообщила, что удар нанесли по пятиэтажному зданию. Из-за случившегося разрушена крыша дома, в здании выбиты стекла. По данным украинских телеграм-каналов, повреждено общежитие у школы полиции, где, как утверждается, были расквартированы «кадыровцы».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
ЧВК Вагнера готовит к диверсиям в Украине сотрудников белорусского ЧОПа, связанного с администрацией Лукашенко
Об этом сообщает издание «Можем объяснить», ссылаясь на источник. По его словам, представители ЧВК тренируют белорусских бойцов с начала августа. Из сотрудников ЧОП «ГардСервис» готовят к диверсиям в Украине — недавно на территорию белорусской базы привезли украинскую военную форму.
ЧОП «ГардСервис» создали в Беларуси в июне 2020 года, незадолго до президентских выборов и последовавших протестов. Сотрудникам компании разрешили применять огнестрельное оружие. Других подобных ЧОПов в Беларуси нет. «ГардСервис» связывают с администрацией Александра Лукашенко.
Глава оккупационной администрации города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов утверждает, что более двух тысяч раненых украинских военных госпитализировали в Николаеве во время контрнаступления украинских войск, пишет РИА Новости.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
Российские таксопарки столкнулись со значительным дефицитом автомобилей и запчастей, поэтому сервис «Яндекс.Такси» обратился к «АвтоВАЗу» с просьбой о поставках транспортных средств, выяснил Forbes.
«Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — говорится в письме директора по развитию бизнеса «Яндекса» Ивана Запольского, направленном президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову.
Премьер-министр Украины призвал ЕС устроить россиянам «холодный душ» — и прекратить выдавать визы российским студентам и туристам
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в интервью немецкому агентству DPA перед своим визитом в Германию.
«Невозможно разделить россиян на хороших и плохих. Необходимо устроить холодный душ российскому обществу » в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам», — сказал Шмыгаль (цитата по ТАСС).
Украинский премьер считает, что часть граждан России «ведет красивую жизнь на Западе, проводит отпуска» там.
За последние месяцы Россия потеряла до 30% отечественных артистов, которые эмигрировали или перестали выступать в РФ, следует из данных «МТС Энтертейнмент», которые приводит «Коммерсант».
Гендиректор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин рассказал изданию, что продажи билетов на концерты в России за январь-август снизились на 56% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Основной причиной, по его словам, стала отмена туров крупных иностранных артистов.
После начала войны министерство образования Чехии заявило, что россияне и беларусы, обучающиеся в чешских университетах на технических факультетах, должны покинуть вузы или сменить специальность на более «безопасную». Местные власти сослались на санкции Евросоюза, запрещающие технологическую помощь РФ, в которую входит обучение ряду специальностей. «Медуза» выяснила, как эти ограничения сказываются на студентах и что сейчас делать тем россиянам, кто собирается учиться в Чехии.
Итальянский винный дом Antinori, чьи основные поместья сосредоточены в Тоскане, приостановил поставки в Россию, сообщил «Коммерсант», ссылаясь на слова трех источников в крупных алкогольных компаниях.
Два собеседника утверждают, что Antinori не желает работать с Россией «из-за геополитического кризиса». Другой источник считает, что у поставщика могли осложниться отношения с дистрибутором MBG Wine.
Один из собеседников отметил, что решение компании не связано с санкциями Евросоюза, запрещающими поставлять в Россию алкоголь дороже 300 евро за единицу.
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 10 сентября
Под запретом находятся полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Аэропорты этих городов не работают с 24 февраля.
После взрывов в Крыму финал чемпионата России по картингу перенесли из Евпатории в Грозный
Как сообщает телеканал «Настоящее время», такое решение приняли после того, как на военном аэродроме Саки, расположенном в 20 километрах от Евпатории, произошла серия взрывов.
В чемпионате участвует 10-летний Роман Фаассен — внук президента России Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин отдал приказ российским войскам выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября, утверждает замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, российские войска «в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
Зеленский заявил, что Россия не пустила независимых журналистов на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ
Об этом президент Украины сказал в видеообращении, выпущенном по итогам 1 сентября.
Когда мы виделись с [главой МАГАТЭ] господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что происходит.
К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ.
Таможенники ЕС начали изымать у возвращающихся россиян наличные евро. Это законно? Разбор «Медузы»
ЕС запретил ввоз банкнот евро в Россию еще в начале марта — исключение сделали только для дипломатов, а также в случае «личного использования физическими лицами». Но первое сообщение об изъятии появилось только 29 августа.
Рассказываем, что означает таинственный термин «личное использование», распространяется ли запрет на доллары и можно ли обойти его, переведя свой капитал в монеты (спойлер: да, формально это возможно).
Украинские спасатели тренируются в спасении раненых после обстрела
Мы ведем нашу трансляцию на сайте и в приложении «Медузы», а также в телеграм-канале «Медуза — LIVE». Читайте нас там, где удобнее, и будьте в курсе.
Сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Авдеевском направлении российские войска наступали на Опытное, Первомайское и Невельское, а также штурмовали населенные пункты Авдеевка и Красногоровка. Во всех случаях неудачно.
- На Бахмутском направлении россияне пытались наступать в сторону населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск. Украинские силы отразили наступление.
- На Южнобужском направлении российские войска остановили во время наступления на населенный пункт Потемкино.
- Украинские войска нанесли успешные удары по складу горюче-смазочных материалов в Харьковской области и расположению российских войск в Таврийске Херсонской области. Во втором случае, как утверждается, уничтожено более 20 единиц вооружения и военной техники.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной России против Украины и связанными с этим событиями.