Шведский производитель бытовой техники Electrolux решил уйти из России

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Шведская Electrolux, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, решила уйти с российского рынка и продать бизнес в стране местному менеджменту. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В Electrolux объяснили, что компания не может продолжать свою деятельность в России из-за российского вторжения в Украину и западных санкций, последовавших за войной.

Российская дочерняя компания продолжит обслуживание продукции Electrolux, которая была продана ранее. При этом в пресс-релизе отмечается, что у Electrolux нет производства в РФ, а в будущем компания не будет поставлять свою продукцию в страну.

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После начала российского вторжения в Украину сотни иностранных компаний объявили о приостановке работы в РФ или о полном уходе из страны.

В июле об уходе с российского рынка объявила дочерняя компания Electrolux - Electrolux Professional, которая занимается производством профессионального оборудования.

Согласно сайту Electrolux, ежегодно компания продает около 60 миллионов товаров для дома более чем в 120 странах мира. Продукция компании представлена как одноименным брендом, так и несколькими другими, включая AEG и Frigidaire.

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