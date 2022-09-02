Украина ввела санкции против дочерей Путина

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Правительство Украины расширило санкционный список в отношении России, включив в него дочерей Владимира Путина Катерину Тихонову и Марию Воронцову.

В общей сложности новые санкции затронули 99 физических и 178 юридических лиц, в том числе должностных лиц нацбанков России и Беларуси, группу компаний «Царьград» и предприятия военно-промышленного комплекса РФ. Санкционные ограничения приняты по инициативе министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В сообщении министерства не упоминаются фамилии дочерей Путина, но говорится, что ранее против них санкции также применили США. «Отныне ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной», — говорится в пресс-релизе.

США объявляли о санкциях против «взрослых дочерей Путина» в начале апреля. Вслед за ними точно также поступил Евросоюз.

Путин ранее официально не признавал родство с Катериной Тихоновой и Марией Воронцовой, которых СМИ давно считают дочерями президента РФ. Однако после введения санкций Кремль заявил, что ответит на ограничения против дочерей Путина и «сделает это так, как посчитает необходимым». Таким образом, родственные связи президента с Тихоновой и Воронцовой фактически подтвердились.

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