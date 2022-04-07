Кремль пообещал ответить на санкции против дочерей Путина. И тем самым фактически признал, что их зовут Катерина Тихонова и Мария Воронцова

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Кремль обязательно ответит на санкции, введенные США против дочерей Владимира Путина, и «сделает это так, как посчитает необходимым». Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом, в Кремле фактически признали, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова, упоминавшиеся в санкционном списке как «взрослые дочери Путина», действительно имеют родственные связи с президентом. Сам Владимир Путин ранее официально не признавал родство ни с Тихоновой, ни с Воронцовой.

Сами санкции Песков охарактеризовал следующим образом:

Мы, конечно, считаем, что, во-первых, сами по себе эти санкции — это продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций. Но в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению. Но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело.

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