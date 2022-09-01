Война Сто девяностый день
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Похороны украинского военнослужащего. Буча, 31 августа 2022 года
Минобороны РФ: украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС, их убили
Российское военное ведомство заявило, что около 6:00 мск на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС высадились две украинские диверсионные группы по 60 человек. Они, согласно сообщению, попытались захватить электростанцию.
В ответ войска РФ «приняли меры по уничтожению» украинского десанта. Для этого в том числе привлекли авиацию.
Кроме того, Минобороны РФ обвинило украинскую сторону в обстреле места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.
Провокация киевского режима с высадкой десанта направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, заявили в МО РФ. В ведомстве добавили, что 4 украинских снаряда в ходе обстрела разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС (цитата по РИА Новости).
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Энергодар подвергся обстрелу. Там расположена Запорожская АЭС, куда должна прибыть миссия МАГАТЭ
Подконтрольные России власти Энергодара в Запорожской области утверждают, что утром 1 сентября город подвергся массированному артиллерийскому удару со стороны Украины. По их словам, в районе города высадилась группа украинского десанта. Их обстреливает российская авиация.
При обстреле, согласно утверждениям подконтрольных РФ властей Энергодара, погибли не менее трех мирных жителей, еще один человек пострадал.
Избранный мэр города Дмитрий Орлов также сообщил об обстрелах города, которые начались ранним утром. По его словам, при обстреле пострадали люди, есть попадания по гражданской инфраструктуре. Орлов обвинил в ударах российских военных.
Украинская сторона также утверждает, что Россия обстреливает маршрут, по которому миссия МАГАТЭ должна попасть из Запорожья в Энергодар. Как заявил губернатор Запорожской области Александр Старух, «передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности».
Утром 1 сентября стало известно, что миссия выехала в Энергодар. Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, общаясь с журналистами в Запорожье, рассказал, что задача группы экспертов «оценить реальную ситуацию, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно».
Ранее Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Энергодара и территории Запорожской АЭС.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
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