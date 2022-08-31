Война Сто восемьдесят девятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 августа можно прочитать здесь.
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На актрису Кристину Асмус завели административное дело о «дискредитации» армии
Информация об этом появилась на сайте Московского городского суда. За что именно на Асмус завели дело, в карточке не указано. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Представитель актрисы Кристины Асмус Валерия Уварова сказала RTVI, что впервые слышит о протоколе. «Комментировать здесь нечего, впервые слышу. Кристина Игоревна сейчас в экспедиции», — отметила Уварова.
Опрос: больше 80% россиян рассказали о потере накоплений после начала войны
Более 80% россиян частично или полностью лишились своих сбережений после февраля 2022 года, следует из результатов опроса «АльфаСтрахования», с которыми ознакомился Forbes.
Только 19% опрошенных сказали, что ничего не потеряли. 8% признались, что полностью лишились финансовой подушки безопасности. 21% заявил о потере почти всех сбережений, 52% потеряли незначительную их часть.
В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.
Российские рекламные агентства массово сокращают сотрудников
Увольнения начались после того, как многие иностранные бренды остановили продвижение в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса, проведенного среди HR-специалистов московских рекламных агентств.
По данным опроса, 57% агентств сократили часть персонала, из них 46% — оставили только половину штата. Значительного улучшения ситуации в ближайшее время участники рекламного рынка не ждут.
Николаевская область, 30 августа 2022 года
Сводка британской военной разведки
- Украинская армия с понедельника продолжает наступление на южную группировку войск России по нескольким направлениям на юге страны.
- Украинские части местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону.
- Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть бреши в своей линии обороны, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения.
- Россия продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления для Украины. Добровольческие батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули базу под Москвой и, весьма вероятно, будут переброшены в Украину.
- Эффективность этих подразделений неизвестна. В 3-м армейском корпусе, скорее всего, не хватает личного состава, а войска имеют ограниченную подготовку.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Бахмутском направлении противник пытался продвинуться в сторону Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, но безуспешно. ВС РФ пытается установить контроль над Кодемой, продолжаются бои.
- На Авдеевском направлении противник наступательными действиями пытался улучшить свое тактическое положение на направлениях Красногоровки и Марьинки, но понес потери и отступил.
- На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы вдоль линии столкновения. Противник перегруппирует подразделения 3-го армейского корпуса для возобновления наступления на указанном направлении.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
Главные новости за ночь
- Прибывшая в Украину миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС. По словам главы организации Рафаэля Гроссии, члены миссии проведут там несколько дней. Гросси выразил надежду, что миссия МАГАТЭ на станции будет постоянной.
- Россия полностью остановила прокачку газа по «Северному потоку — 1» для планового техобслуживания до 3 сентября. Потом прокачка будет восстановлена на уровне 20% от плановой мощности трубопровода.
- Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ночью город снова подвергся удару. Снаряды попали в жилой дом и офисное здание, пострадали два человека.
- В Крыму в поселке Красногвардейское загорелся склад магазина «Мегастрой» (по другим данным — нефтебаза). Официальной информации пока нет.
- В Белгороде утром слышали несколько взрывов. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил их работой ПВО. По ео словам, жертв и разрушений нет.
Сегодня 189-й день с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Мы продолжаем вести онлайн о событиях этой войны.
Хронику предыдущего дня можно прочесть здесь.