Финский железнодорожный оператор списал все поезда «Аллегро», которые курсировали в Россию

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Финский государственный железнодорожный оператор VR Group списал все поезда «Аллегро», которые курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

«Компания списала весь подвижной состав и запасные части, связанные с „Аллегро“, на общую сумму 45,4 миллиона евро», — говорится в финансовом отчете VR Group по итогам первого полугодия 2022 года.

Там также говорится, что VR Group начала переговоры о продаже дочерних компаний, связанные с грузовыми перевозками на восточном направлении.

VR Group в марте объявила о прекращении сотрудничества с РЖД из-за санкций против России. Скоростные пассажирские поезда «Аллегро» перестали курсировать в конце марта. В июле VR Group сообщила, что не планирует возобновлять движение поездов.

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