Финляндия отменила пассажирские поезда в Россию

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Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией скоростными поездами Allegro прекращается с 28 марта, сообщило издание Helsingin Sanomat.

По словам министра по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, дальнейшая эксплуатация поездов Allegro «нецелесообразна».

1 марта железнодорожный концерн VR Group, отвечающий за эксплуатацию Allegro, уже объявлял о прекращении сотрудничества с ОАО «РЖД» из-за санкций вследствие войны в Украине. Тогда заявлялось, что поезда Allegro пока продолжат курсировать, чтобы обеспечить возвращение финнов домой из России.

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