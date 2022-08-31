На актрису Кристину Асмус составили протокол о «дискредитации» российской армии из-за поста с «негативным отношением» к войне

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Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении актрисы Кристины Асмус о «дискредитации» российских военных. Об этом РБК сообщили в пресс-службы суда.

Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», заявили в суде. О какой именно публикации актрисы идет речь, не уточняется.

24 февраля, в первый день российского вторжения в Украину, Асмус опубликовала в пост: «Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне».

Согласно карточке дела, протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ был зарегистрирован Тверским судом 25 августа. Судебное заседание по нему состоится 6 сентября.

Статья, которую вменяют Асмус, подразумевает для граждан наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

Представитель актрисы Валерия Уварова сказала RTVI, что впервые слышит о протоколе. «Комментировать здесь нечего, впервые слышу. Кристина Игоревна сейчас в экспедиции», — отметила Уварова.

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