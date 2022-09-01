ФСБ провела обыски у «Партии мертвых». Это активисты, которые проводят перформансы против войны

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Сотрудники ФСБ провели обыски у активистов так называемой «Партии мертвых». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Обыски, по данным издания, проходят в рамках уголовного дела об оскорблении чувств верующих.

Следствие считает, что участники объединения проводят акции на воинских захоронениях и городских кладбищах. Координатором группы силовики называют Максима Евстропова, который уехал в Грузию после начала войны.

Как отмечает , после обысков на допрос были увезены двое руководителей мастерской «ДК Розы», связанной с активистами «Партии мертвых». Вскоре их отпустили, их процессуальный статус неясен.

«Партия мертвых» — художественно-политический проект, участники которого проводят акции и перформансы, скрывая лица масками в виде черепов. После начала войны участники «Партии мертвых» проводили антивоенные пикеты.