Книга Владимира Сорокина «Наследие» исчезла из поиска онлайн-магазинов, в том числе «Лабиринта» и Wildberries, обратил внимание телеканал «Дождь». Другие книги автора в магазинах по-прежнему доступны. В самих магазинах ситуацию пока не комментировали.

«Дождь» предполагает, что магазины могли убрать последний роман Сорокина из поиска из-за жалобы писателей и активистов. Телеграм-канал Mash сообщил, что «инициативная группа из коллег Сорокина по цеху и неравнодушных к русской прозе читателей собрала больше 1500 подписей с требованием провести проверку СК». Как сообщает «Дождь», заявление направлено в правоохранительные органы.

По данным Mash, люди, оставившие подписи, требуют проверить выпустившее книгу издательство АСТ на предмет «пропаганды ЛГБТ», а саму книгу — на «пропаганду ЛГБТ» и «пропаганду насилия над детьми».

«В стране и выборы президента. А продажи „Наследия“ Сорокина все набирают и набирают обороты. В этой литературе монстры руководители России, Китая и Белоруссии питают свои страны кусками человеческих тел», — говорилось в посте писательницы Ольги Усковой, присоединившейся к коллективному заявлению. Она также пожаловалась, что АСТ отказывается работать с ее романами, поскольку издательство «занято распространением» книги Сорокина.

В АСТ «Подъему» сообщили, что в издательстве решили отправить роман Сорокина на экспертизу. «В связи с тем, что содержание книги вызвало вопросы у некоторых читателей и представителей общественных организаций, принято решение направить произведение на независимую экспертизу. Дальнейшие действия будут предприняты на основе ее результатов», — заявили в издательстве.

«Наследие» — третья и заключительная часть трилогии Владимира Сорокина о докторе Гарине. Действие романа разворачивается в мире, пережившем ядерную войну, и в котором насилие стало нормой. Роман вышел в издательстве АСТ в конце 2023 года.

В начале января 2024 года движение «Сорок сороков» обратилось в МВД с просьбой проверить «Наследие» на «пропаганду педофилии».

Фрагмент романа

«Каждый из вас знает, за что воюет! За что голову свою подставляет под пули врага!» Фрагмент нового романа Владимира Сорокина «Наследие». О командирах и комиссарах, которых возбуждает война

Фрагмент романа

«Каждый из вас знает, за что воюет! За что голову свою подставляет под пули врага!» Фрагмент нового романа Владимира Сорокина «Наследие». О командирах и комиссарах, которых возбуждает война