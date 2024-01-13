Петербургский Александринский театр отменил показ спектакля по пьесе Акунина

В Санкт-Петербурге Александринский театр отменил показ спектакля «Один восемь восемь один» по произведению Бориса Акунина (Георгия Чхартишвили). Об этом сообщил депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский.

Он рассказал, что его помощница купила билеты на спектакль на 14 января. Показы должны были идти три дня — 12, 13 и 14 января, в настоящее время в афише театра на эти даты спектакля нет.

«Так вот, сегодня [12 января] ей пришло письмо, что спектакль отменен. И на сайте театра 13 и 14 января на основной сцене — вместо „1881“ экскурсия „Блистательный Александринский театр“. Можно только догадываться о причинах отмены прекрасного спектакля. Скорее всего, это связано с включением автора, по чьей пьесе поставлен спектакль в известный список „террористов и экстремистов“, составляемый Росфинмониторингом», — говорится в посте Вишневского.

В кассах театра подтвердили изданию «Ротонда», что 14 января показ спектакля не состоится. На вопрос, вернут ли его в репертуар театра, сотрудница ответила так: «Это отмена спектакля. Как дальше всё сложится, мы с вами не знаем. В данный момент этого спектакля нет».

«Один восемь восемь один» — постановка художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. В описании спектакля на сайте театра нет упоминаний Борис Акунина. В спектакле рассказывается о «нескольких днях российской истории, которые были ознаменованы окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III».

12 января 2024 года Минюст РФ включил Бориса Акунина в реестр «иностранных агентов».

В конце декабря прошлого года стало известно, что Российский академический молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара все спектакли по произведениям Бориса Акунина. В театре показывали три спектакля по произведениям Акунина — «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия».

18 декабря Росфинмониторинг внес Акунина в перечень «террористов и экстремистов». Вскоре Следственный комитет сообщил, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело по статьям о «фейках» об армии (207.3 УК РФ) и о публичном оправдании терроризма (205.2 УК РФ). В московское издательство «Захаров», которое выпускает книги Акунина, приходили с обыском. Обвинения в адрес Акунина могут быть связаны с высказываниями, которые он сделал во время разговора с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом.

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