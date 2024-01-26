МВД объявило в розыск Бориса Акунина

МВД РФ объявило в розыск писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Внимание на карточку розыска обратила «Медиазона».

В декабре 2023 года на писателя завели уголовное дело по статьям о «фейках» про армию и публичном оправдании терроризма. Перед этим Росфинмониторинг внес Акунина в реестр «террористов и экстремистов».

Считается, что поводом для возбуждения уголовного дела против Бориса Акунина послужили высказывания писателя, которые его обманом вынудили сделать прокремлевские «пранкеры» Вован и Лексус. В разговоре с писателем «пранкеры» представились представителями украинских властей, а Акунин, говоря об ударах ВСУ по российским территориям, сказал: «У меня кровью сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что… А как иначе?».

12 января Минюст объявил Акунина «иноагентом».

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