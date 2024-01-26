«В России прошлое, как ледник, давит на современность. Граждан пугает будущее» На Владимира Сорокина написали донос, обвинив его в «пропаганде ЛГБТ» в романе «Наследие». Вот что он ответил

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Писатель Владимир Сорокин отверг обвинения в «пропаганде ЛГБТ» в его новом романе . Издательство АСТ, выпустившее книгу, отправило роман на экспертизу, а магазины начали убирать его с продажи после «неравнодушных читателей». Писатель назвал резонанс вокруг доноса «шумихой, поднятой группой доносчиков», а «причитания» о якобы найденном в романе насилии над детьми — ложью. По его словам, авторы жалобы «выхватывают куски из романа» и «навешивают нужные [им] ярлыки». Заявление писателя опубликовал журнал Forbes. «Медуза» приводит его целиком.

По поводу скандала вокруг «Наследия». Увы, в современной России прошлое, как ледник, наползает сзади и давит на современность. Настоящее время хрустит под этим ледником все глуше и беспомощней. Шумиха, поднятая группой доносчиков, заставляет меня вспомнить 2002-й, когда такие же лжепатриоты послали в прокуратуру на роман «Голубое сало». Методы тех доносчиков и нынешних одинаковы — выхватить куски из романа, навесить нужные ярлыки — «порнография, пропаганда ЛГБТ, педофилия, (где же это, интересно?), антироссийские ценности», возбудить общественность (как можно писать такое?!) и следственные органы (накажите! запретите!).

Симптоматично, что оба романа — фантастические, речь в них идет о мире будущего. Получается, что озабоченных граждан пугает будущее как таковое, если свободная фантазия о нем вызывает столь яростную реакцию? У организаторов этих доносов вполне конкретные цели — пиар, продвижение по карьерной лестнице, влияние на издательский бизнес. С ними все ясно. Меня заботят те, кто повелся на их пропаганду. Этим читателям я хочу лишний раз напомнить: литература — свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе, без цензуры и союзов писателей.

Ярлык порнографии к подлинно свободной литературе не пристает: попытки засудить авторов «Улисса», «Лолиты», «Тропика Рака» провалились. Нынче только культурный дикарь может обозвать маркиза де Сада порнографом. Порнография — вполне конкретный жанр, во всей полноте своей существующий только в кино. Есть, безусловно, «чисто порнографические» романы, написанные, как заметил Набоков, для прочтения при помощи одной руки. Но даже они — литература. Ибо это не изображение, а бумага, покрытая буквами, которые, как известно, каждый волен прочесть по-своему. А если не читается — закрой книгу и возьми другую.

«Наследие» — продолжение романа «Доктор Гарин», действие в котором происходит 20 лет спустя. В нем описаны две пары близнецов, детей доктора, которым, соответственно, по 20 лет. Одна из близнецов — Аля — выглядит моложе своего возраста, который она честно озвучивает в разговоре со своим отцом в столовой поезда. Ее брат-близнец Оле был призван в армию на прошедшей войне. Так что причитания о «насилии над детьми» — ложь или неумение прочитать роман, что часто случается в наше время тотальной информативной визуализации и социальных сетей. Дети доктора Гарина — уже совсем не дети.

По поводу «пропаганды» чего-либо в жестких сценах романа: мы живем в мире, который гораздо жестче самой жестокой литературы. Многие десятилетия описывая сцены насилия, я задаюсь одним и тем же вопросом: почему люди не могут без этого обойтись? Других целей у меня нет. Если этот вопрос не возникает у читателей, значит, они поверхностно читают мои романы.

Прочитайте фрагмент романа Сорокина на «Медузе»

«Каждый из вас знает, за что воюет! За что голову свою подставляет под пули врага!» Фрагмент нового романа Владимира Сорокина «Наследие». О командирах и комиссарах, которых возбуждает война

Прочитайте фрагмент романа Сорокина на «Медузе»

«Каждый из вас знает, за что воюет! За что голову свою подставляет под пули врага!» Фрагмент нового романа Владимира Сорокина «Наследие». О командирах и комиссарах, которых возбуждает война