Московские библиотеки перестали выдавать книги Людмилы Улицкой, выступающей против войны

Книги Людмилы Улицкой пропали из электронной системы «Библиотеки Москвы», обратило внимание «Агентство».

Как пишут журналисты, книги, которые были доступны для бронирования еще в 8 утра, пропали из системы к 9:30. Также сама Улицкая больше не отображается в списке авторов, а для бронирования остались доступны лишь сборники, в которых участвовала писательница.

По словам собеседника «Агентства» в одной из московских библиотек, с 31 января книги Улицкой отправляют на списание. При этом книги оформляют как испортившиеся, поэтому библиотеки не могут их раздать. Книги, которые еще не успели зарегистрировать, отдают в макулатуру, добавил собеседник.

Он также рассказал, что не видел никаких указов и распоряжений по этому поводу и не может сказать, кто инициировал списание книг. «Не знаю, кто конкретно инициатор этого, но библиотеки все это выполняют дружно», — отметил собеседник журналистов.

В другой московской библиотеке сказали, что им поручили убрать книги Улицкой. «Нам сказали ее убрать и ее нельзя никому выдавать», — сказала собеседница «Агентства». Она также предположила, что подобные указания получили и другие библиотеки.

Еще в двух московских библиотеках «Агентству» заявили, что книг Улицкой у них нет. В свою очередь журналисты отметили, что в библиотеках Санкт-Петербурга книги писательницы все еще доступны.

Людмила Улицкая неоднократно выступала против полномасштабного российского вторжения в Украину. После начала войны она уехала из России и сейчас живет в Германии.

31 января стало известно, что писательницу лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Перед этим прокремлевские «пранкеры» Вован и Лексус выложили в своих соцсетях видео с Улицкой, с которой они поговорили, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре с «пранкерами» писательница, среди прочего, сказала, что гонорары от продаж ее книг «идут на Украину».

В декабре Вован и Лексус позвонили писателям Борису Акунину и Дмитрию Быкову. После этого книги писателей изъяли из продажи, а в российских театрах сняли с показа или переделали спектакли по пьесам Акунина. Тогда же против самого Акунина возбудили уголовное дело по статьям об «оправдании терроризма» и «фейках» про армию. В январе писателя включили в реестр «иноагентов».

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