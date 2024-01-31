Александринский театр отказал Борису Акунину в авторских правах на пьесу «1881», объявив ее «компиляцией исторических материалов»

Александринский театр в Санкт-Петербурге объявил, что авторство пьесы «1881» принадлежит не Борису Акунину. Соответствующее письмо от администрации театра писатель опубликовал в своем телеграм-канале.

В письме, в частности, говорится, что «1881» состоит из «компиляции исторических материалов, диалогов, основанных на архивных материалах», а «авторство текста, звучащего в спектакле, принадлежит творческой группе постановки театра и режиссеру спектакля».

В связи с этим, объявила администрация театра, «выплаты поспектального вознаграждения прекращены». По словам Акунина, положенное ему вознаграждение театр и так не выплачивал.

«Господи, как же втаптывает людей в грязь эта подлая власть. И главный вопрос: как люди соглашаются быть втоптанными? Речь не о чепухе вроде украденной пьесы, это-то просто смешно», — написал Акунин.

Спектакль «1881» — постановка художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина по книге Акунина, сюжетно связанной с романом «Дорога в Китеж», входящим в проект «История Российского государства». Сюжет «1881» разворачивается в дни завершения правления Александра II и восхождении на престол Александра III. Премьера состоялась в сентябре 2022 года.

«1881» номинирован на премию «Золотая маска» за сезон 2022-2023 в десяти категориях, включая «Драма/Спектакль большой формы» и «Драма/Работа режиссера».

На сайте Александринского театра какая-либо связь «1881» с Борисом Акуниным не упоминается.

Театр ЛДМ в Санкт-Петербурге в конце января анонсировал премьеру мюзикла «Марко Поло. Белый Лотос» — измененную версию постановки «Алмазная колесница», основанной на книге Бориса Акунина. Главного героя Эраста Фандорина заменили на дипломата по имени Марко Поло — «потомка великого путешественника, „открывшего“ Поднебесную для Европы», а место действия перенесли из Японии в Китай.

Борис Акунин публично выступил против российского вторжения в Украину. В декабре 2023 года писателя обвинили в распространении «фейков» об армии и в публичном оправдании терроризма, Росфинмониторинг внес его в федеральный список террористов и экстремистов. В январе МВД РФ объявило Акунина, живущего за пределами России, в розыск.

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