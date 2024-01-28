Театр в Санкт-Петербурге переделал мюзикл по книге Бориса Акунина. Фандорина заменили на Марко Поло, а место действия перенесли в «дружественный» Китай

Театр ЛДМ в Санкт-Петербурге анонсировал премьеру мюзикла «Марко Поло. Белый Лотос» — измененную версию постановки «Алмазная колесница», основанной на книге Бориса Акунина.

В официальном сообщении на сайте театра новую версию назвали «реинвенцией». Главного героя Эраста Фандорина заменили на дипломата по имени Марко Поло — «потомка великого путешественника, „открывшего“ Поднебесную для Европы».

Место действия перенесли из Японии в «дружественный» Китай.

Сам Акунин в фейсбуке предложил властям России «ухватиться за этот лайфхак». «Только вообразите себе! Парад реинвенций: все песни Пугачевой реинвентирует Шаман. Песня „Этот поезд в огне“ чуть-чуть подправляется: „Этот поезд в Донбасс“ („и нам некого больше сажать“). „Турецкий гамбит“ превращается в „Крымский эндшпиль“. И так далее», — заявил писатель.

В декабре 2023 года Акунина обвинили в распространении «фейков» об армии и в публичном оправдании терроризма, Росфинмониторинг внес писателя в федеральный список террористов и экстремистов. МВД 26 января объявило Акунина в розыск.

Что стало поводом для преследования писателя, официально не сообщалось. Считается, что обвинения в адрес Акунина могут быть связаны с высказываниями, которые он сделал во время разговора с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом. В частности, комментируя удары ВСУ по территории России, писатель сказал: «У меня кровью сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что… А как иначе?».

После начала преследования Акунина крупные книжные сети стали отказываться продавать его книги, а театры — убирать постановки по мотивам его произведений.

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