Издательство АСТ прекратило выплаты Людмиле Улицкой «в связи с заявлением о переводе авторских отчислений на Украину»

Издательство АСТ объявило, что приостанавливает выплаты по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой.

«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг», — цитирует ТАСС распространенное издательством заявление.

В конце января прокремлевские «пранкеры» Вован и Лексус выложили в своих соцсетях видео с Улицкой, с которой они поговорили, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре с «пранкерами» писательница среди прочего сказала, что гонорары от продаж ее книг «идут на Украину».

После этого писательницу лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева, а московские библиотеки перестали выдавать ее книги.

В конце 2023 года Вован и Лексус позвонили писателям Борису Акунину и Дмитрию Быкову. После этого книги писателей изъяли из продажи, а в российских театрах сняли с показа или переделали спектакли по пьесам Акунина. Акунин также стал фигурантом уголовного дела по статьям об «оправдании терроризма» и «фейках» об армии и был объявлен «иностранным агентом».