На Дмитрия Быкова составили протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации из-за интервью Бориса Гребенщикова

На писателя Дмитрия Быкова составили протокол по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП) из-за интервью Бориса Гребенщикова. Об этом Быков рассказал «Новой газете Европа».

Интервью было опубликовано в ютьюбе «Новой газеты Европа» 29 марта. Быков поговорил с Гребенщиковым о его новом альбоме и планах музыканта.

О новом альбоме, возвращении в Петербург и роли России в истории / Борис Гребенщиков и Дмитрий Быков Новая газета Европа

Административное дело зарегистрировано в Никулинском районном суде Москвы 17 января. Судебное заседание по нему назначено на 6 февраля. Максимальный штраф по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации для граждан составляет 15 тысяч рублей.

Генпрокуратура объявила «Новую газету Европа» «нежелательной» организацией в конце июня 2023 года.

Дмитрий Быков в 2022 году был объявлен в России «иностранным агентом». Писатель находится за границей.

25 января стало известно, что правозащитницу из Бурятии Надежду Низовкину оштрафовали на пять тысяч рублей за участие в деятельности «нежелательной» организации из-за комментария телеканалу «Дождь». Он был объявлен «нежелательным» в июле 2023 года.

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