Активистку из Бурятии оштрафовали по статье об участии в работе «нежелательной организации» за комментарий «Дождю». Это первый такой известный случай в России

Активистке из Бурятии Надежде Низовкиной суд назначил штраф 5 тысяч рублей за участие «в деятельности нежелательной организации» (20.33 КоАП). Поводом для штрафа стал комментарий, который Низовкина дала «Дождю».

Как отмечает «Медиазона», это первый известный случай, когда в России составляли протокол и назначали административный штраф за комментарий СМИ, которое власти объявили «нежелательной организацией».

Надежда Низовкина занимается правозащитной деятельностью. Она, в частности, представляет интересы активистки и журналистки из Бурятии Натальи Филоновой, которая освещала протесты в России и была обвинена в нападении на полицейских во время задержания на митинге против мобилизации. После ареста активистки органы опеки забрали ее приемного сына у родственников, а затем отправили его в детский дом. Комментарий, который Низовкина дала «Дождю» по поводу происходящего с сыном Филоновой и стал причиной для составления административного протокола.

Низовкину ранее штрафовали по статье об участии «в деятельности нежелательной организации». Тогда протокол на нее составили из-за участия «Форуме свободных государств постРоссии». Сумма штрафа также составила пять тысяч рублей.

«Дождь» был объявлен властями РФ нежелательной организацией в июле 2023 года.