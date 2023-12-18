Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень «террористов и экстремистов»

Борис Акунин включен в реестр «экстремистов и террористов», который ведет Росфинмониторинг. В списке писатель указан под своим настоящим именем — Григорий Шалвович Чхартишвили.

Возле его имени стоит пометка в виде звездочки (*). «Российская газета» ранее писала, что звездочками «отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму».

В начале декабря такие пометки появились у политика Алексея Навального, его соратника Леонида Волкова и директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Они находятся в списке с 2022 года, но ранее фигурировали в реестре как «причастные к экстремистской деятельности».

О том, что в отношении Бориса Акунина возбуждено и расследуется какое-либо уголовное дело, официально на момент публикации не объявлялось.

В середине декабря 2023 прокремлевские пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговоры с Дмитрием Быковым и Борисом Акуниным. Пранкеры общались с писателями от лица представителей украинской администрации. После этого издательство АСТ объявило, что прекращает выпускать книги Акунина и Быкова, а ряд магазинов отказался их продавать.

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