На Бориса Акунина завели уголовное дело

В отношении писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) возбудили уголовное дело. Об этом сообщают «Интерфакс», РБК и ТАСС со ссылкой на источники.

«Интерфакс» и РБК пишут, что дело вобуждено по статье о повторной «дискредитации» армии (280.3 УК РФ). Однако условием для уголовного преследования по этой статье является наличие за последний год административного протокола за «дискредитацию» — о наличии у Акунина такого протокола известно не было.

ТАСС, в свою очередь, сообщает о том, что дело заведено по статье о «фейках» в отношении армии (207.3 УК РФ). Телеграм-канал «112» утверждает, что помимо этого Акунин обвиняется в призывах к экстремистской деятельности (280 УК РФ).

По словам собеседника «Интерфакса», дело было возбуждено «на прошлой неделе». Акунина объявят в розыск, добавил он.

Ранее 18 декабря стало известно, что Росфинмониторинг внес Акунина в реестр «террористов и экстремистов».

Борис Акунин уехал из России в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

В середине декабря 2023 прокремлевские пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговоры с Борисом Акуниным и Дмитрием Быковым. В ходе этих разговоров (пранкеры представлялись украинскими чиновниками) писатели выразили поддержку Украине. После этого издательство АСТ заявило, что прекращает выпуск их книг, а многие крупные торговые сети изъяли их из продажи.

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