Ижевское издание пожаловалось на угрозы от производителя беспилотников «Ланцет». Одного из журналистов похитили и избили

В Ижевске похитили и избили автора и администратора телеграм-канала «Ижевский веник» Александра Скорцова. Другим журналистам поступают звонки и сообщения с угрозами расправы, сообщается в телеграм-канале.

По данным издания, похищение произошло в ночь на 28 января, когда Скворцов вышел из дома, чтобы «забрать эксклюзивные материалы от информатора». Журналиста затащили в машину, «на глаза натянули шапку, обмотали скотчем, заклеили рот и связали руки», а затем, как предполагает сам журналист, отвезли в некий подвал.

Внимание. Далее в тексте есть одно матерное слово.

Там один из похитителей доходчиво объяснил, что нельзя «пиздеть на уважаемых людей и трогать Zala Aero». Для доходчивости, его били — профессионально, без следов. Угрожали расправой с близкими и всей нашей командой.

Через сутки Скворцова привезли и оставили на том же месте, где ранее похитили. Журналист обратился в полицию, но там отказались регистрировать заявление из-за «отсутствия доказательной базы».

«Мы не обладаем ресурсами, способными противостоять Zala Aero. Поэтому пока берем паузу…» — пишет «Ижевский веник».

Компания Zala Aero — дочернее предприятие концерна «Калашников». Ею владеет ижевский бизнесмен Александр Захаров — главный конструктор ударного беспилотника «Ланцет», который российские военные активно применяют в Украине. В декабре 2023 года Великобритания ввела санкции против Захарова и его семьи. «Важные истории» сообщали, что у Захаровых есть квартира в Лондоне, а младший сын бизнесмена живет за границей и работает в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR).