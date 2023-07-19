«Важные истории» обнаружили недвижимость в Лондоне у семьи создателя дронов «Ланцет» (их использует Россия в Украине). Его сын работает в Институте проблем разоружения ООН

Жена и сын создателя российских дронов-камикадзе «Ланцет» Александра Захарова с 2018 года владеют квартирой стоимостью полтора миллиона фунтов стерлингов (около 180 миллионов рублей) в центре Лондона, выяснили «Важные истории».

Как пишет издание, ООО «ЦСТ», контрольным пакетом акций которого владеет Захаров, с начала полномасштабной войны поставило структурам Минобороны РФ беспилотники «Ланцет» на 5,3 миллиарда рублей. Власти Великобритании ввели санкции против компании, но ограничения никак не коснулись семьи Захаровых.

По данным «Важных историй», супруга Захарова Светлана, сын Никита и дочь Мария принимают непосредственное участие в бизнесе по производству беспилотников, а младший сын Лаврентий как минимум с 2015 года живет за границей. Он окончил школу в Великобритании, там же получил высшее образование.

C июля 2021 года Лаврентий Захаров работал в агентствах ООН в Нью-Йорке и Риме, а с мая 2023 года — в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR). Исследовательскими интересами Захарова, согласно сайту UNIDIR, является программа управления оружием и боеприпасами, разминирование и гуманитарный доступ.

Александр Захаров — российский конструктор, который более 15 лет занимается разработкой и производством беспилотников. Самое известное его изобретение — барражирующий боеприпас «Ланцет» — активно применяется в российскими военными в Украине.

Ранее «Важные истории» писали, что в производстве «Ланцетов» используются западные комплектующие, поставки в Россию которых ограничены санкциями. Тем не менее «ЦСТ» удается обходить эти ограничения благодаря сети поставщиков, которые импортируют в Россию нужные детали со всего мира. Два крупнейших поставщика «ЦСТ» — «Аэроскан» и «Орион» — принадлежат детям Александра Захарова Никите и Марии.