Война Семьсот двенадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 февраля смотрите здесь, фотографии предыущего дня войны — здесь.
Главные новости:
- Зеленский подтвердил, что рассматривает возможность отставки Залужного.
- Сенат США представил законопроект, в который включена помощь Украине. Теперь его должен принять конгресс.
- Yandex N.V. объявил о продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов. Волож будет развивать ряд бизнесов за рубежом.
- Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников войны и членов семей погибших.
- Источники «Украинской правды»: Зеленский планирует уволить вместе с Залужным начальника Генштаба ВСУ.
- Мэр Киева Виталий Кличко выступил против отставки Залужного.
- ЦИК России нашел в подписях Бориса Надеждина более 15% брака.
Власти «ЛНР» назвали имена еще двоих погибших при обстреле пекарни в Лисичанске — это муниципальные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.
Об их гибели сообщил назначенный Россией глава Лисичанска Эдуард Сахненко.
Минобороны России отчиталось о перехвате украинского дрона над Брянской областью
Беспилотник самолетного типа, как сообщает ведомство, пытался атаковать объекты на территории России и был перехвачен дежурными средствами ПВО. Место не уточняется.
Истребители F-16 поступят в Украину вместе с ракетами дальностью 300–500 километров, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Украина ждет истребители «в последующих пакетах военной помощи», сказал Наев, не уточнив, когда они будут. Тип ракет, которые поступят вместе с истребителями, Наев также не назвал.
О передаче истребителей президент Украины Владимир Зеленский и лидеры западных стран договорились в мае 2023 года. В августе Зеленский сообщил, что Дания и Нидерланды готовятся передать Украине истребители F-16, когда украинские летчики пройдут обучение. Эти планы премьер Нидерландов Марк Рютте подтвердил в разговоре с Зеленским в конце декабря 2023 года. С ноября в Румынии открыт центр для обучения украинских летчиков.
Шойгу и Собянин приехали в московский пункт отбора на военную службу по контракту.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин проверили работу городского пункта отбора на службу по контракту, сообщается в телеграм-канале Минобороны.
Шойгу и Собянину рассказали, как кандидаты проходят все необходимые тесты и обследования в течение нескольких часов в режиме «одного окна». Своей очереди желающие служить по контракту дожидаются в комнатах отдыха с тренажерами, телевизорами и бесплатной столовой, говорится в релизе.
Начальник пункта отбора доложил, что за 2023 года контракт на прохождение военной службы в пункте отбора заключили более 20 тысяч человек.
В Киев приехал глава МИД Португалии Жоао Гомеш Кравиньо
Кравиньо прибыл вместе с министром образования Португалии Жоао Коштой.
«Приятно снова оказаться в Киеве, на этот раз с моим коллегой Жоао Коштой, чтобы подтвердить нашу поддержку восстановления Украины», — написал Кравиньо. Визит министров в Киев будет двухдневным.
Позиция Германии по реформе фонда ЕС, помогающего Украине, может привести к задержке поставок оружия, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Европейский фонд мира размером 12 миллиардов евро был создан вне общего бюджета Евросоюза и основан на взносах стран пропорционально размеру их экономик. Он исчерпался после того, как странам возместили 5,6 миллиарда евро за оружие, отправленное в Украину за почти два года, и теперь нуждается в дополнительном финансировании. Но пополнение на пять миллиардов евро откладывается, поскольку страны спорят, как реформировать фонд.
«Брюссель говорит: „Сначала плати, потом получай возмещение“», — цитирует FT одного из европейских чиновников. Однако Германия и другие страны «утверждают, что им это не нужно».
«Они [Германия] не хотят говорить „да“ или „нет“ деньгам, не будучи уверенными, что [условия] соответствуют тому, что для них приемлемо», — говорит еще один собеседник FT.
Реформа фонда, как пишет FT, направлена на достижение «более структурированного, эффективного и прагматичного» способа финансирования Украины.
Берлин, который испытывает сложности из-за решения Конституционного суда Германии, объявившего бюджет правительства незаконным осенью 2023 года, требует, чтобы стоимость поставляемого им оружия учитывалась в его взносах. Другие страны опасаются, что это резко сократит размер фонда. При этом крупные доноры указывают, что более маленькие страны получили большие компенсации и потратили их на модернизацию собственного вооружения.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
- На купянском направлении российские силы отбили семь атак ВСУ в районах Тернов Донецкой области и Синьковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 130 военных.
- На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских сил в районе Ямполовки Донецкой области. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих.
- На донецком направлении российские силы нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки Донецкой области. В районе Клещеевки и Красногоровки отражены две атаки ВСУ, потери составили до 290 военнослужащих.
- На южнодонецком направлении российские войска отбили атаку украинской теробороны в районе Приютного Запорожской области. Потери украинских сил составили более 145 военнослужащих.
- На запорожском направлении российские силы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Работина и Нестерянки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих.
- На херсонском направлении российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Токаревки и Золотой Балки Херсонской области, потери украинских сил составили до 25 военнослужащих.
- За сутки российские силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Число погибших при обстреле Херсона выросло до четырех человек
Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Он опубликовал видео, на котором спасатели тушат загоревшийся после обстрела автомобиль — в нем погибли два человека.
Всего, по словам Клименко, в результате обстрела четверо погибших. Глава областной администрации Александр Прокудин сообщил, что «травмы, несовместимые с жизнью», получила 66-летняя женщина, которая в момент обстрела находилась на улице. Подробности о четвертом погибшем не приводятся.
Кроме того, в результате обстрела один человек получил ранения.
В Херсоне два мирных жителя погибли при обстреле
В результате артиллерийского обстрела в Херсоне загорелся легковой автомобиль, после тушения пожара спасатели нашли в нем тела двух человек, сообщает областная прокуратура.
Личности погибших не уточняются. Кроме того, как уточнил глава городской военной администрации Роман Мрочко, один человек был ранен в результате обстрела.
«Надеюсь, власти понимают всю полноту своей ответственности». Мэр Киева Виталий Кличко — о возможной отставке Залужного
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал сообщения о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, появившиеся в зарубежных и украинских СМИ.
«К сожалению, сегодня момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые делают сейчас, и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное — боеспособность и слаженность армии и единство общества», — написал Кличко.
Общество, по его словам, не уверено, что «анонсированные намеками рокировки» направлены именно на это.
Кличко призвал «прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу» и назвал Залужного тем, благодаря кому «украинцы по-настоящему поверили в наши вооруженные силы».
Глава Минпромторга заявил, что в ближайшие три года на разработку FPV-дронов будет выделено около 100 миллиардов рублей.
По словам вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, речь идет «о сотнях тысяч, а что касается тяжелых авиационных беспилотных систем, то это десятки».
В 2024 году, по словам Мантурова, российская оборонная промышленность также планирует нарастить выпуск различных беспилотников и бронетехники.
«Наши вооруженные силы это [беспилотники] активно используют, в разных направлениях, очень широкая номенклатура — от тяжелых до FPV-дронов, это касается и морских беспилотных систем, наземных беспилотных систем — это одно из важных направлений, где мы будем работать с Министерством обороны и нашими предприятиями промышленности, наращивать и компетенции, и объемы производства», — сказал Мантуров телеканалу «Россия 24» на выставке World Defense Show 2024.
Зеленский приехал в центр подготовки бойцов ВСУ в Днепропетровской области
«В центре подготовки, где тренируются наши мобильные огневые группы, увидел, как проходит обучение наших бойцов — наших защитников неба, а также вручил награды», — написал Зеленский, поблагодарив бойцов за уничтожение воздушных целей.
В Херсоне обстрелом поврежден собор в центре города
Фотографии последствий обстрела собора в центральной части Херсона опубликовала областная военная администрация.
Удар по собору, как говорится в сообщении, был нанесен накануне днем. Повреждения получили фасад, окна и входные двери здания.
Судя по фото, речь идет о Свято-Успенском соборе на улице Ленина, реставрация которого началась за несколько лет до российского вторжения в Украину.
В Лисичанске при ударе по пекарне погиб глава МЧС самопровозглашенной ЛНР Алексей Потелещенко
Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на представителя ведомства и РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Потелещенко стал министром чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной ЛНР в сентябре 2023 года. До этого он занимал должность начальника пожарно-спасательного отряда МЧС России по «ЛНР».
При обстреле пекарни в Лисичанске 3 февраля погибли, по данным властей самопровозглашенной ЛНР, 28 человек. В обстреле обвинили ВСУ.
В Лисичанской городской военной администрации заявили, что в помещении, куда попал снаряд, действительно была пекарня, работающая «для нужд фронта» и снабжения российской армии. Во время обстрела, как утверждают в администрации, в пекарне «собрались оккупанты». В Минобороны Украины обстрел пекарни в Лисичанске не комментировали.
Посла России во Франции Алексея Мешкова вызвали в МИД страны в связи с гибелью двух французских волонтеров в Украине, пишет Le Parisien.
Двое французских гуманитарных работников погибли, как уточняет AFP, при обстреле Берислава в пятницу, 2 февраля. Еще трое французов были ранены.
Кроме того, Париж планирует выразить российскому послу осуждение распространением дезинформации, направленной против Франции.
О гибели двоих гуманитарных работников и ранении еще троих в пятницу сообщил также глава МИД Франции Стефан Сежурне.
2 февраля Херсон несколько раз обстреливали (включая центральный район города). По данным областной администрации, ранения получили как минимум три мирных жителя.
18 января МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви. Поводом для вызова стал нанесенный российскими силами 16 января удар по Харькову, при котором один человек погиб, еще 17 пострадали (16 из них — женщины в возрасте от 38 до 90 лет). Минобороны России заявило, что удар был нанесен «по пункту временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники». Париж отрицает, что у Франции есть наемники в Украине.
«Главным владельцем останется российский менеджмент — это тоже важно». Песков — о разделе «Яндекса»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сделку по продаже «Яндекса», в ходе которой владельцем российской части компании стал консорциум частных инвесторов.
«Для нас важно продолжение работы этой компании именно у нас в стране. Это компания, которая дает работу многим талантливым людям, молодежь ищет работу именно в „Яндексе“. В этой связи можно приветствовать ту договоренность, которой акционеры достигли по продаже. Главным владельцем останется менеджмент компании, российский менеджмент — это тоже важно», — сказал Песков.
Борис Надеждин заявил, что планирует «отбивать» забракованные подписи и идти в Верховный суд в случае отказа в регистрации
После сообщения рабочей группы Центризбиркома о 15% брака в подписях, поданных Борисом Надеждиным за его выдвижение кандидатом в президенты, он заявил, что его штаб планирует «отбивать» подписи.
«Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными», — написал Надеждин.
Если ЦИК откажет в регистрации, Надеждин планирует обжаловать решение комиссии в Верховном суде.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон назвал законопроект о дополнительном финансировании, предусматривающий выделение помощи Украине, «мертворожденным».
«Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и он даже не приближает к решению пограничной катастрофы, которую создал президент [Байден]», — написал Джонсон в соцсетях.
Помимо помощи Украине и Израилю, в законопроект включено финансирование укрепления южных границ США. На нем как на необходимом условии настаивали представители Республиканской партии, чтобы включить в законопроект выделение денег Украине.
Жительница приграничного поселка в Курской области получила ранение при обстреле
В поселке Теткино Глушковского района Курской области при обстреле получила ранение местная жительница, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Всего, по словам Старовойта, в Теткино было пять попаданий.
Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации до 13 мая 2024 года
Два законопроекта размещены на сайте Верховной рады. Нынешний срок военного положения и всеобщей мобилизации заканчивается 14 февраля.
Источники «Украинской правды» утверждают, что Зеленский обсуждает замену не только Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.
Об этом говорят собеседники издания в команде президента Украины и в военных кругах. По словам одного из них, помимо главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, из Генштаба также уйдет Шаптала. «Все остальные — неопределенно», — добавил он. Другой источник сказал, что «все эти события могут произойти посреди недели».
Сам Залужный опубликовал совместное фото с Шапталой и поздравил его с днем рождения. «Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек, для которого Украина на самом деле превыше всего», — написал Залужный.
На пермского депутата, написавшего антивоенный пост, составили протокол о мелком хулиганстве
На депутата пермской городской думы Сергея Медведева составили протокол по статье о мелком хулиганстве (часть 3 статьи 20.1 КоАП), сообщил правозащитник Артем Файзулин.
31 декабря 2023 года Медведев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором назвал Путина «тварью, развязавшей кровавую бойню». «Ужасно осознавать, чудовище, которое за этим стоит, опять идет на выборы. Хочу чтобы кончилась война!», — написал Медведев.
После этого его исключили из партии КПРФ, а затем и из фракции коммунистов в городской думе. 23 января его досрочно лишили депутатских полномочий. Медведев уехал в Казахстан, а затем в Грузию. Анонимные телеграм-каналы сообщили, что депутата объявили в международный розыск.
Административное дело о хулиганстве поступило в Ленинский районный суд Перми и будет рассмотрено 9 февраля.