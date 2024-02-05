Война Семьсот двенадцатый день. Онлайн «Медузы»

Позиция Германии по реформе фонда ЕС, помогающего Украине, может привести к задержке поставок оружия, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Европейский фонд мира размером 12 миллиардов евро был создан вне общего бюджета Евросоюза и основан на взносах стран пропорционально размеру их экономик. Он исчерпался после того, как странам возместили 5,6 миллиарда евро за оружие, отправленное в Украину за почти два года, и теперь нуждается в дополнительном финансировании. Но пополнение на пять миллиардов евро откладывается, поскольку страны спорят, как реформировать фонд.

«Брюссель говорит: „Сначала плати, потом получай возмещение“», — цитирует FT одного из европейских чиновников. Однако Германия и другие страны «утверждают, что им это не нужно».

«Они [Германия] не хотят говорить „да“ или „нет“ деньгам, не будучи уверенными, что [условия] соответствуют тому, что для них приемлемо», — говорит еще один собеседник FT.

Реформа фонда, как пишет FT, направлена ​​на достижение «более структурированного, эффективного и прагматичного» способа финансирования Украины.

Берлин, который испытывает сложности из-за решения Конституционного суда Германии, объявившего бюджет правительства незаконным осенью 2023 года, требует, чтобы стоимость поставляемого им оружия учитывалась в его взносах. Другие страны опасаются, что это резко сократит размер фонда. При этом крупные доноры указывают, что более маленькие страны получили большие компенсации и потратили их на модернизацию собственного вооружения.