Война Семьсот одиннадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 февраля смотрите здесь.
Главные новости:
- В Лисичанске, по последним данным самопровозглашенной ЛНР, в результате обстрела пекарни погибли 28 человек.
- По данным РИА Новости, против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева возбудили дело о госизмене «в форме перехода на сторону противника».
- В Украине произошел сбой в работе сервиса госуслуг «Дiя». Он не справился с нагрузкой во время отбора на «Евровидение».
Украинский журналист, главный редактор «Цензора» Юрий Бутусов утверждает, что российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки в Донецкой области. Независимых подтверждений этой информации нет.
«Российские войска продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе идут уличные бои», — написал Бутусов в фейсбуке. По словам журналиста, передовые подразделения российской армии находятся на расстоянии около полутора километров от въезда в город.
В Генштабе ВСУ в утренней сводке сообщили, что российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку. В Минобороны РФ ситуацию в районе Авдеевки не комментировали.
Российские военные в основном наступали к северу от Авдеевки, важного пригорода Донецка, но в январе российские солдаты смогли закрепиться на южной окраине города. «Как утверждается, разведка ВС РФ по специальному подкопу длиной более километра неожиданно вышла в район крупного опорного пункта ВСУ на базе отдыха „Царская охота“ на юге Авдеевки. База была захвачена, российская пехота и техника закрепились в жилой застройке на южной окраине города и отбили контратаки ВСУ», — писала «Медуза» в недавней сводке ситуации на фронте.
Перспектива возвращения Трампа на пост президента заставила немецких политиков обсуждать существование НАТО без США
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США вкладывают в Североатлантический альянс слишком много сил и средств и даже грозил выходом страны из НАТО. Немецкие политики опасаются, что в случае избрания на новый президентский срок Трамп попытается воплотить эту угрозу, пишет The New York Times.
Сейчас, отмечает издание, Германия занимает второе место после США по объему помощи Украине. В ситуации, когда Соединенные Штаты с конца 2023 года не могут утвердить бюджет, включающий в себя военную помощь Украине, Германия почти вдвое увеличила свои траты по этой статье до 8,5 миллиарда долларов в год.
Крупнейший в Украине производитель стали, криворожский «Арселор Миттал» из-за перебоев с электроснабжением после атак «Шахедов» предпринял «определенные кризисные действия», чтобы ликвидировать последствия отключения электричества. Об этом «Суспильне» сообщил представитель предприятия Владимир Гайдаш.
По его словам, после атаки беспилотников на Кривой Рог 3 февраля на предприятии не произошло никакой техногенной аварии. Информацию о масштабном пожаре и взрывах на комбинате не подтвердили.
Атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога 3 февраля, как заявили в «Укрэнерго», стала третьей за неделю — и одной из самых массированных за год.
Беспилотник атаковал поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки повреждены инфраструктурные объекты связи. «Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к их восстановлению», — написал Старовойт в телеграм-канале.
В Мариуполе, разрушенном после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, восстановили «практически все» многоквартирные дома заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщает РИА Новости.
«Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены», — сказал Хуснуллин, выступая на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.
- «Медиазона» в своем недавнем материале о Мариуполе писала, что, по данным собеседников издания, российские власти отстраивают прежде всего центр Мариуполя и районы на въезде в город со стороны Донецка и Запорожья. При этом на левом берегу (там находится завод «Азовсталь») все «разбито». На Морском бульваре, рассказал один и собеседников «Медиазоны», снесли почти все дома на протяжении четырех километров вдоль моря. Сейчас там не построен ни один дом.
Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев утверждает, что российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорвать границу Украины в Сумской области вечером 3 февраля. Независимых подтверждений этой информации нет.
По словам Наева, бойцы Сил территориальной обороны Украины в 18:20 по местному времени (19:20 мск) заметили вооруженную группу из десяти человек, двигавшуюся к Глуховской общине.
Наев рассказал, что украинские военные открыли огонь из стрелкового оружия и минометов и запросили резервные силы. Понеся потери, говорит Наев, российские военные изменили тактику и разделились на две группы: одна под прикрытием артиллерии эвакуировала раненых и убитых, вторая пыталась обойти опорный пункт с бокового фланга, но ей помешала контрдиверсионная группа.
Командующий объединенными силами ВСУ отметил, что «победоносный бой продолжался в течение полутора часов». Он добавил, что российских военных отбросили «далеко за пределы украинской границы».
ФСБ РФ возбудила против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене «в форме перехода на сторону противника». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, также против Пономарева расследуют эпизоды об участии в террористической организации и публичных призывах к террору. Все дела объединили в одном производстве.
- Пономарев уехал из России после аннексии Крыма, а после начала полномасштабной войны в Украине объявил о создании центра «российской вооруженной оппозиции». Он сотрудничает с формированиями, состоящими из россиян, которые утверждают, что воюют на стороне ВСУ против России.
- Ранее в отношении Пономарева возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию.
Германия и Украина планируют заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности 16 февраля на Мюнхенской конференции, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, отвечающая за интеграцию в ЕС и НАТО, сообщила изданию, что украинская делегация вместе с немецкой стороной разработала проект соглашения о двусторонних гарантиях безопасности 1 февраля в Берлине. По словам Стефанищиной, текст «еще не доработан, но в целом завершен».
- «Большая семерка» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) в июле 2023 года приняла совместную декларацию, в которой каждая из стран поручилась взять на себя долгосрочные обязательства в области безопасности Украины. Пункт о действиях государств-гарантов в случае новой российской военной агрессии сформулирован размыто — и сводится к консультациям о необходимых мерах поддержки. К декларации G7 присоединились больше 20 стран.
- В начале января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.
Четыре человека, пострадавшие при обстреле Лисичанска, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявила назначенная Россией министр здравоохранения самопровозглашенной ЛНР Наталия Пащенко, пишет Луганский информационный центр.
По данным Пащенко, после обстрела госпитализированы 10 пострадавших мирных жителей. «Шесть человек ночью переведены в республиканскую клиническую больницу. (Из них) четыре человека — это крайне тяжелое состояние, они находятся в реанимации, и два человека — в тяжелом состоянии находятся на лечении в отделениях. Все прооперированы», — сказала Пащенко.
По последним данным, при обстреле погибли 28 человек, в том числе 18 мужчин, девять женщин и один ребенок, рассказала Пащенко.
Представитель Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк отрицает, что при атаке украинской армии на аэродром Бельбек в Крыму погиб командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.
«Наши источники это не подтверждают», — сказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк (цитата по «Стране.ua»).
Ранее о том, что при ударе по аэродрому Бельбег погибли 10 российских военных, в том числе Татаренко, писал украинский телеграм-канал «Крымский ветер», который ссылался на российские паблики.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее сообщил, что при атаке украинская армия поразила по меньшей мере три российских самолета.
В Минобороны РФ это не комментировали.
67-летнюю педиатра московской поликлиники Надежду Буянову обвинили в распространении «фейков» о российской армии. Дело завели после того, как на врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине — она заявила, что Буянова назвала ее мужа «законной целью Украины». Подробно рассказываем, что известно об этом деле.
Белгородская область за минувшие сутки подверглась около 20 обстрелам, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, по населенным пунктам области выпустили не менее 17 снарядов и запустили пять беспилотников.
В результате нескольких атак, заявил губернатор, в селе Долгое поврежден объект связи, в селе Дроновка — частный дом, в поселке Задорожный — пять жилых домов и линия электропередачи, в селе Вязовое — сельскохозяйственное предприятие, в поселке Прилесье — линия электропередачи.
Во всех населенных пунктах, где повредили линии электропередачи, восстановили подачу электричества, сообщил Гладков.
Власти администраций регионов Украины рассказали о последствиях российских атак в минувшие сутки.
- В Донецкой области в течение 3 февраля ранен один мирный житель в Максимильяновке. В Кураховской общине повреждены два многоэтажных здания, в Покровске — предприятие, в Часовоярской общине — четыре дома и промышленное здание, в Серебрянке — дом.
- В Харьковской области артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 17 населенных пунктов. Российские войска нанесли авиаудары по восьми населенным пунктам. В селе Охримовка повреждено агропредприятие. В селе Григорьевка повреждены два частных домовладения, ранен 26-летний мирный житель.
- В Херсонской области российские войска совершили 37 обстрелов, выпустив 92 снаряда, из них 13 — по Херсону. Пострадали жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога, совершенная в ночь на 3 февраля, стала одной из самых массированных за год, заявили в «Укрэнерго». В компании отметили, что российские войска за неделю трижды атаковали энергетическую инфраструктуру Кривого Рога.
«Восстановительные работы были непростыми: поскольку после атак снижается надежность питания поврежденного энергоузла, ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе. Сейчас работы как в магистральных, так и в распределительных сетях еще продолжаются, но энергопитание уже восстановлено», — сообщили в «Укрэнерго».
Как сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, энергетики вернули свет жителям Кривого Рога и общин района в ночь на 4 февраля.
В Украине произошел сбой в работе сервиса госуслуг «Дiя». Он не справился с нагрузкой во время отбора на «Евровидение»
Масштабный сбой в работе украинского сервиса госуслуг «Дiя» произошел вечером 3 февраля. По заявлению властей, причиной сбоя стала огромная нагрузка на сервис во время отбора представителя Украины для участия в конкурсе «Евровидение».
В секунду сервис «Дiя» получал около 15 тысяч запросов. Годом ранее, пишет «Громадське», во время голосования на национальном отборе на «Евровидение» на пике было около 800 запросов в секунду.
К утру 4 февраля работу сервиса госуслуг восстановили.
Еще недавно общественное мнение в Украине было однозначным — страна освободит свои территории, пузырь вражеской пропаганды лопнет и режим Владимира Путина рухнет, пишет в The New Yorker журналист Маша Гессен.
Но после провала контрнаступления ВСУ население больше не строит оптимистичных прогнозов, а к тревоге за исход войны добавились переживания по поводу внутренней политической обстановки: многие наблюдатели фиксируют кризис демократических институтов и говорят о вероятности установления автократии.
«Медуза» пересказывает статью Гессен о том, что волнует украинское общество спустя два года после начала полномасштабного российского вторжения.
Последствия обстрела Лисичанска
В Лисичанске, по данным на утро 4 февраля, в результате обстрела пекарни погибли 28 человек и ранены 10 человек
Об этом заявил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. Как сообщили в МЧС России, среди погибших — один ребенок.
Здание пекарни разрушено днем 3 февраля в результате, как утверждают представители ЛНР, обстрела украинскими военными. Сообщалось, что под завалами могут находиться до 40 человек.
В 09:00 мск российское МЧС сообщило, что разобрано около 65% разрушенных конструкций. Поисково-спасательная операция продолжается.
4 февраля объявлено в ЛНР днем траура по погибшим.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Вооруженные силы РФ в минувшие сутки нанесли два ракетных и 65 авиационных ударов, осуществили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- Авиационным ударам подверглись: Бударки, Колодезное, Григорьевка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Терны, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Красный Маяк, Крынки, Змиевка Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- В минувшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отразили атаки ВС РФ возле населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, Ркботино Запорожской области, Белогоровка Луганской области, в районе Серебрянского лесничества, а также у населенных пунктов Донецкой области: Терны, Ямполовка, Богдановка, Клищеевка, Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Золотая Нива.
- На херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра. За прошедшие сутки ВС РФ совершили пять безуспешных штурмовых действий на этом направлении.
- Авиация ВСУ нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59, 10 ударных дронов «Шахед» и три разведывательных Бдрона.
- Подразделения ракетных войск нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава и одному артиллерийскому средству российской армии.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. В этой трансляции мы следим за ключевыми событиями полномасштабной войны в Украине, которая продолжается уже 711 дней.