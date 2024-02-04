Война Семьсот одиннадцатый день. Онлайн «Медузы»

Украинский журналист, главный редактор «Цензора» Юрий Бутусов утверждает, что российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки в Донецкой области. Независимых подтверждений этой информации нет.

«Российские войска продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе идут уличные бои», — написал Бутусов в фейсбуке. По словам журналиста, передовые подразделения российской армии находятся на расстоянии около полутора километров от въезда в город.

В Генштабе ВСУ в утренней сводке сообщили, что российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку. В Минобороны РФ ситуацию в районе Авдеевки не комментировали.

Российские военные в основном наступали к северу от Авдеевки, важного пригорода Донецка, но в январе российские солдаты смогли закрепиться на южной окраине города. «Как утверждается, разведка ВС РФ по специальному подкопу длиной более километра неожиданно вышла в район крупного опорного пункта ВСУ на базе отдыха „Царская охота“ на юге Авдеевки. База была захвачена, российская пехота и техника закрепились в жилой застройке на южной окраине города и отбили контратаки ВСУ», — писала «Медуза» в недавней сводке ситуации на фронте.

Читайте также

Украинской армии все тяжелее сдерживать наступление ВС РФ — но надломить оборону ВСУ российским войскам пока не удается ни на одном из участков фронта Карта боев на 1 февраля

Читайте также