В Ярославле «с учетом общественного мнения» отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт, выступавшими против войны

В Ярославле отменен спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт, который планировали показать 26 февраля на сцене концертно-зрелищного центра «Миллениум». В областном министерств культуры сообщили ТАСС, что такое решение принято «с учетом общественного мнения».

Против спектакля, в котором играют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт, выступили местные активисты. «Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции ( ), а деньги зарабатывают в России», цитировала Astra один из доносов.

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» поставил режиссер Александр Марин по пьесе Александра Гельмана «Альмар». Премьера состоялась в Москве 12 июня 2022 года.

В феврале 2023 года спектакль отменили в Санкт-Петербурге, в мае — в Екатеринбурге, в июне — в Новосибирске. Отмены объяснялись техническими причинами. Источники «Медузы» в театральных кругах, в свою очередь, говорили, что это произошло из-за антивоенной позиции Ксении Раппопорт.

Алексей Серебряков, уезжавший в Канаду, два года назад вернулся в Россию. С лета 2022 года он начал финансово поддерживать фонд «Доктор Лиза», в июле 2023 года Серебряков, до этого выступавший против войны, записал видеообращение, в котором рассказал, как вместе с фондом «Доктор Лиза» помогает 13-летней девочке Полине из самопровозглашенной ДНР. Источники «Медузы» связывали появление этого обращения с тем, что артист пытался избежать запрета на показ «Эйнштейна и Маргариты».

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