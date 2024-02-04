В ЛНР заявили о 28 погибших из-за обстрела в Лисичанске

В Лисичанске, по данным на утро 4 февраля, в результате обстрела пекарни погибли 28 человек, 10 человек получили ранения, заявил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.

Здание пекарни было разрушено днем 3 февраля в результате, как утверждают представители ЛНР, обстрела украинскими военными. Сообщалось, что под завалами могут находиться до 40 человек.

В 09:00 мск российское МЧС сообщило, что разобрано около 65% разрушенных конструкций. Поисково-спасательная операция продолжается.

4 февраля объявлено в ЛНР днем траура по погибшим.