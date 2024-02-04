WSJ: на фоне санкций в России резко выросло число авиаинцидентов

В России в 2023 году зафиксирован рост авиаинцидентов. По данным немецкой исследовательской компании Jacdec, собирающий информацию об авиаинцидентах по всему миру, в РФ в 2023 году произошло не менее 74 инцидентов с самолетами, рассчитанными на перевозку как минимум 19 пассажиров, годом ранее было известно о 36, пишет The Wall Street Journal.

По данным исследовательской компании Cirium, которые приводит издание, в России на каждые 100 тысяч вылетов в 2023 году случалось около 10 инцидентов, тогда как годом ранее — всего 5.

Хотя серьезного ущерба или катастрофы в большинстве случаев удалось избежать, опрошенные WSJ специалисты по безопасности предупреждают, что постоянные технические неполадки создают значительный риск для пассажиров и усиливают давление на пилотов.

Значительная часть авиаинцидентов в России, по мнению экспертов, вероятнее всего связана с санкциями, запрещающими иностранным компаниям обслуживать самолеты российских авиакомпаний и поставлять запчасти для них.

В то же время, отмечает WSJ, в статистику вошли и происшествия, не связанные с техническими неисправностями, например, попадание птиц в двигатель, а также крушение самолета основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Российские авиавласти, напоминает издание, регулярно заявляют, что санкции не сказываются на безопасности полетов в России. Однако собеседники издания считают, что это не так.

«У них нет доступа к запчастям, они мало что могут сделать», — сказал Генри Гурджи, директор по стратегии и политике безопасности правозащитной организации Flight Safety Foundation, добавив, что хотя в России «делают все, что могут», чтобы поддерживать рабочее состояние самолетов, но санкции «уже начинают оказывать серьезное влияние».

До начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину парк российских авиакомпаний насчитывал в общей сложности 1031 самолет, рассчитанный на перевозку от 19 пассажиров. Почти две трети флота составляли самолеты производства Boeing и Airbus, приводит WSJ данные исследовательской компании Cirium.

Росавиация в середине декабря объявила, что на воздушном транспорте в РФ «отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов». Самолеты, уверял регулятор, в России стали ломаться не чаще, а реже. Росавиация тогда не стала пояснять, что стало поводом для такого заявления, но российские независимые СМИ и иностранные медиа неоднократно писали о росте количества авиапроисшествий.