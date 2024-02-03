Война Семьсот десятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- В Минобороны заявили, что ночью в трех российских регионах были сбиты семь беспилотников. В Волгограде произошел пожар на нефтебазе.
- Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. В Кривом Роге была повреждена энергетическая инфраструктура, власти ввели график аварийных отключений электричества.
Российские войска ударили по Купянску авиационными бомбами ФАБ-500, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
По его словам, ВС РФ атаковали город рано утром 3 февраля. В результате удара были повреждены девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети, другая гражданская инфраструктура.
Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко уточнил, что бомб было две. Информация о пострадавших не поступала.
Зеленский: в Украину прибыли две системы противовоздушной обороны, способные «сбивать все»
«Главная новость на сегодня — новость, которую мы все давно ожидали. Ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат — в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но это системы, которые сбивают все», — заявил президент в вечернем обращении.
Зеленский также добавил, что Украине пока не хватает систем ПВО, чтобы обеспечить полную защиту, однако, по его словам, работа в этом направлении ведется «каждый день».
В свою очередь РБК-Украина напоминает, что в распоряжении ВСУ есть только два типа зенитных ракетных комплексов, которые могут сбивать «все цели», — это Patriot и SAMP/T.
Милош Бикович лишился роли в сериале «Белый лотос» после критики со стороны МИД Украины
Американская телекомпания HBO не будет сотрудничать с сербским актером Милошем Биковичем, который должен был сыграть в третьем сезоне сериала «Белый лотос», сообщает Deadline Hollywood.
По данным издания, Биковича взяли на эпизодическую роль. Однако это решение в конце января раскритиковал МИД Украины. В ведомстве тогда заявили, что Бикович поддерживал Россию с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Кроме того, МИД опубликовал ролик, в котором утверждается, что Бикович участвовал в телесъемках, проходивших в аннексированном Крыму и снимался в фильмах российских пропагандистов.
В свою очередь актер подтвердил в своих соцсетях, что не будет сниматься в «Белом лотосе». Соответствующее заявление он опубликовал на русском, английском и сербском языках. «Я был бы рад сниматься в „Белом Лотосе“ — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — написал он.
Также Бикович добавил, что сейчас против него ведется «целенаправленная информационная кампания», а «внешние обстоятельства» начинают влиять на творческие решения, что, по мнению актера, приводит к «торжеству абсурда и поражению искусства».
- Сербский актер Милош Бикович известен по главной роли в фильме «Холоп» режиссера Клима Шипенко, вышедшем в 2019 году. В том же году Бикович сообщил, что Украина запретила ему въезд в страну. В 2021 году актер получил российское гражданство. 1 января 2024 года в прокат вышел фильм «Холоп 2» с Биковичем в главной роли.
- Вскоре после начала российского вторжения в Украину, 25 февраля 2022 года, Бикович опубликовал в инстаграме пост с детскими воспоминаниями о войне в его стране и белым квадратом. «Хотелось бы, чтобы войн не было», — написал актер.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки произошло 77 боевых столкновений.
- Российские войска нанесли два ракетных и 86 авиационных ударов, а также совершили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- На купянском направлении ВСУ отразили пять атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили пять атак в районе Тернов Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили две атаки в районах Богдановки и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ отбили 29 атак в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении украинские военные отбили семь атак в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
- На шахтерском направлении ВСУ отбили атаку в районе Золотой Нивы Донецкой области.
- На запорожском направлении украинские военные отразили три атаки в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.
- На херсонском направлении ВС РФ не оставляют попыток выбить украинских военных с позиций на левом берегу Днепра. За сутки ВСУ отразили семь атак.
- Украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.
- Подразделениями ракетных войск нанесли удары по трем складам боеприпасов и одному артиллерийскому средству.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. В Кривом Роге второй день подряд перебои с электричеством
Российские войска в ночь на 3 февраля атаковали территории Украины 14 беспилотниками типа «Шахед-136/131» из Краснодарского края и аннексированного Крыма, а также двумя авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
По данным украинских военных, «значительная часть» беспилотников, как и в ночь на 2 февраля, атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.
ВСУ сбили девять беспилотников в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей. О том, были ли сбиты ракеты, не сообщается.
В Днепропетровской области сбили пять беспилотников, но также произошло несколько попаданий, рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак. «Возникли два пожара. Без света в районе почти 15 000 человек. А еще — две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов. В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения», — сообщил он.
Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что войска РФ ударили по объекту энергетической инфраструктуры города. По его словам к 7:00 (8:00 мск), 7500 абонентов остались без света в Металлургическом районе.
Позднее Вилкул сообщил, что в Кривом Роге вводят графики аварийных отключений. В «Укрэнерго» сообщили, что из-за обстрелов и падения обломков БПЛА пострадало оборудование подстанции и две высоковольтные воздушные линии.
- В ночь на 2 февраля российские войска запустили по территории Украины 24 ударных беспилотника. Как заявили ВСУ, им удалось сбить 11 дронов. Один из беспилотников повредил электроподстанцию «Укрэнерго», без света в Кривом Роге остались около 40 тысяч абонентов, в том числе две шахты.
Минобороны РФ сообщило, что сбило семь беспилотников в трех областях. В Волгограде произошел пожар на нефтебазе
В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 3 февраля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты в трех областях России.
Ведомство утверждает, что российские военные сбили четыре беспилотника в Белгородской области, два в Волгоградской области и еще один в Ростовской области.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в результате «последствий падения сбитого беспилотника» произошел пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе.
Издание «Волгоград онлайн» пишет, что пожар произошел на заводе «Лукойл — Волгограднефтепереработка» в Красноармейском районе Волгограда. Возгорание нефтепродуктов достигло площади 300 квадратных метров, сообщило МЧС. Его уже потушили. По словам Бочарова, никто не пострадал.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ночью системы ПВО сработали в Новооскольском городском округе. Обломки сбитого беспилотника упали в хуторе Подольхи. В результате в частном доме выбило окна, посекло кровлю, фасад и забор, а также стоявший рядом со зданием автомобиль КамАЗ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев лишь отчитался, что в результате атаки беспилотника жертв и разрушений нет.
Кроме того, поздно вечером 2 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, то на подлете к Воронежу был сбит еще один украинский беспилотник. По его информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Минобороны РФ об атаке украинского дрона в Воронежской области не сообщало.
Здравствуйте! Начинается 710-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.