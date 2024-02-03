Война Семьсот десятый день. Онлайн «Медузы»

Милош Бикович лишился роли в сериале «Белый лотос» после критики со стороны МИД Украины

Американская телекомпания HBO не будет сотрудничать с сербским актером Милошем Биковичем, который должен был сыграть в третьем сезоне сериала «Белый лотос», сообщает Deadline Hollywood.

По данным издания, Биковича взяли на эпизодическую роль. Однако это решение в конце января раскритиковал МИД Украины. В ведомстве тогда заявили, что Бикович поддерживал Россию с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Кроме того, МИД опубликовал ролик, в котором утверждается, что Бикович участвовал в телесъемках, проходивших в аннексированном Крыму и снимался в фильмах российских пропагандистов.

В свою очередь актер подтвердил в своих соцсетях, что не будет сниматься в «Белом лотосе». Соответствующее заявление он опубликовал на русском, английском и сербском языках. «Я был бы рад сниматься в „Белом Лотосе“ — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — написал он.

Также Бикович добавил, что сейчас против него ведется «целенаправленная информационная кампания», а «внешние обстоятельства» начинают влиять на творческие решения, что, по мнению актера, приводит к «торжеству абсурда и поражению искусства».