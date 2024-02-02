ВСУ утверждают, что при атаке на военный аэродром Бельбек уничтожили три российских самолета

Вооруженные силы Украины поразили по меньшей мере три российских самолета, когда 31 января атаковали аэродром Бельбек в Крыму, утверждает представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, «лучшее подтверждение» последствий атаки на аэродром — это спутниковые снимки и «некрологи в российских пабликах». «Это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражениях. По меньшей мере, там было три самолета, затем личный состав определенный был уничтожен», — сказал Игнат в эфире украинского телевидения (цитата по «РБК-Украина»).

Крым подвергся массированной атаке в ночь на 31 января. Над Севастополем сбили больше шести ракет, заявил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. В Минобороны РФ заявили, что сбили над Черным морем и Крымом 20 ракет, а обломки упали на территории воинской части. При этом подчеркивалось, что авиатехника не повреждена.

Телеграм-канал Astra утверждал, что ракета попала в пункт связи на военном аэродроме Бельбек. Позже в пабликах появилась информация, что повреждены один многоцелевой истребитель Су-30 и два истребителя-бомбардировщика Су-27. Также в сети публиковали снимки, как утверждалось, горящей военной техники.

Украинский телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на российские паблики сообщал, что в результате удара погибли 10 российских военных, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко. Местные власти и Минобороны РФ эти сообщения не комментировали.

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