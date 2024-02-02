Война Семьсот девятый день. Онлайн «Медузы»

Ижевское издание пожаловалось на угрозы от производителя беспилотников «Ланцет». Одного из журналистов похитили и избили

В Ижевске похитили и избили автора и администратора телеграм-канала «Ижевский веник» Александра Скорцова. Другим журналистам поступают звонки и сообщения с угрозами расправы, сообщается в телеграм-канале.

По данным издания, похищение произошло в ночь на 28 января, когда Скворцов вышел из дома, чтобы «забрать эксклюзивные материалы от информатора». Журналиста затащили в машину, «на глаза натянули шапку, обмотали скотчем, заклеили рот и связали руки», а затем, как предполагает сам журналист, отвезли в некий подвал, где избили.

Через сутки Скворцова привезли и оставили на том же месте, где ранее похитили. Журналист обратился в полицию, но там отказались регистрировать заявление из-за «отсутствия доказательной базы».

Издание связывает похищение со своими публикациями о бизнесе и семье Александра Захарова, основного владельца компании Zala Aero и главного конструктора беспилотника «Ланцет», который российские военные активно применяют в Украине.

«Мы не обладаем ресурсами, способными противостоять Zala Aero. Поэтому пока берем паузу…» — пишет «Ижевский веник».