Война Семьсот девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Военная разведка Украины: Киев попросил Москву передать тела погибших в катастрофе Ил-76, но не получил ответа.
- Ижевское издание пожаловалось на угрозы от производителя беспилотников «Ланцет». Одного из журналистов похитили и избили.
- Войска РФ атаковали Украину дронами. В Кривом Роге повреждена электроподстанция, десятки тысяч жителей остались без света.
Все 113 шахтеров, которые застряли под землей из-за атаки российского беспилотника по Кривому Рогу, поднялись на поверхность, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.
Как сообщали власти Днепропетровской области и «Укрэнерго», во время ночной атаки один из российских беспилотников повредил электроподстанцию. Без света остались более 40 тысяч абонентов, включая две шахты.
Путин наградил первым орденом «За доблестный труд» производителя ракет
Коллектив тульского Научно-производственного объединения «Сплав» имени Ганичева стал первым лауреатом ордена «За доблестный труд», который накануне учредил президент РФ Владимир Путин.
Коллектив завода наградили «за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала РФ», говорится в соответствующем указе.
Предприятие выпускает системы «Град», «Смерч» и «Ураган», боеприпасы для системы «Солнцепек», которые РФ применяет в Украине. В октябре 2022 года завод попал под санкции Евросоюза.
Ижевское издание пожаловалось на угрозы от производителя беспилотников «Ланцет». Одного из журналистов похитили и избили
В Ижевске похитили и избили автора и администратора телеграм-канала «Ижевский веник» Александра Скорцова. Другим журналистам поступают звонки и сообщения с угрозами расправы, сообщается в телеграм-канале.
По данным издания, похищение произошло в ночь на 28 января, когда Скворцов вышел из дома, чтобы «забрать эксклюзивные материалы от информатора». Журналиста затащили в машину, «на глаза натянули шапку, обмотали скотчем, заклеили рот и связали руки», а затем, как предполагает сам журналист, отвезли в некий подвал, где избили.
Через сутки Скворцова привезли и оставили на том же месте, где ранее похитили. Журналист обратился в полицию, но там отказались регистрировать заявление из-за «отсутствия доказательной базы».
Издание связывает похищение со своими публикациями о бизнесе и семье Александра Захарова, основного владельца компании Zala Aero и главного конструктора беспилотника «Ланцет», который российские военные активно применяют в Украине.
«Мы не обладаем ресурсами, способными противостоять Zala Aero. Поэтому пока берем паузу…» — пишет «Ижевский веник».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли два ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области. Российские военные также нанесли 85 авиационных ударов и совершили 79 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 63 боевых столкновения. На купянском направлении ВСУ отбили пять атак противника возле Ивановки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили атаку россиян в районе Тернов Донецкой области. На бахмутском направлении ВСУ отразили атаку вблизи Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отбили 16 атак противника в районе Авдеевки и еще шесть атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ отбили 11 атак недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
- На шахтерском направлении украинские военные отбили атаку южнее Золотой Нивы Донецкой области. На запорожском направлении отражена атака россиян в районе Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении войска РФ совершили 14 безуспешных штурмов на позиции ВСУ.
- Украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному зенитно-ракетному комплексу противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четырем артиллерийским установкам и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.
- Силы военной разведки Украины уничтожили российский ракетный катер в западной части аннексированного Крыма.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В региональных администрациях и полпредствах президента РФ обеспокоены поведением чиновников, которые какое-то время поработали на оккупированных территориях Украины — а затем получили новое назначение и вернулись в Россию. Об этом «Медузе» рассказали сразу шесть источников.
По их словам, одна из главных проблем заключается в том, что на аннексированных территориях чиновники «учатся чересчур вольному обращению» с бюджетными деньгами, направленными на их «восстановление», — даже по меркам российских госслужащих. Один из региональных чиновников в разговоре с «Медузой» называет происходящее на завоеванных украинских землях «настоящей школой коррупции».
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрацию президента РФ не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, которые, как заявляет Москва, погибли при крушении Ил-76.
Власти Украины обращались к России по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению Москвы, погибли в результате катастрофы Ил-76 в Белгородской области, однако российская сторона на это никак не отреагировала. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
«Относительно информации о гибели — да, Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет. Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования не только обстоятельств падения самолета Ил-76, а что на самом деле находилось внутри — были ли там люди, был ли там боекомплект, кто там находился, кроме экипажа», — цитирует его «Украинская правда».
Юсов отметил, что статус 65 украинских военных, которых Минобороны РФ объявило погибшими, не менялся — они до сих считаются военнопленными.
Россия атаковала Украину беспилотниками. В Кривом Роге повреждена электроподстанция, десятки тысяч жителей остались без света
В ночь на 2 февраля войска РФ запустили по территориям Украины 24 беспилотника типа «Шахед 136-131» из Краснодарского края и Курской области, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области, считают в ВСУ.
Украинские ПВО сбили 11 беспилотников в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей. Еще не менее семи дронов, как утверждается, не достигли своих целей.
Силы обороны юга Украины сообщили, что один из беспилотников попал в объект инфраструктуры Кировоградской области. Люди не пострадали.
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о попадании в Криворожском райое. В результате атаки без света остались более 40 тысяч абонентов, включая две шахты. Под землей осталось более 100 рабочих, часть из них уже подняли на поверхность.
В «Укрэнерго» сообщили, что в результате атаки повреждена одна из подстанций компании. В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители.
Здравствуйте! Начинается 709-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.