Суд в Москве арестовал автора паблика «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова по делу о повторной «дискредитации» армии

Головинский суд Москвы арестовал автора паблика «Дореволюционный советчик», поэта Вячеслава Малахова до 17 марта по делу о повторной «дискредитации» армии, сообщает «ОВД-Инфо».

Поводом для уголовного преследования поэта стал антивоенный пост в его телеграм-канале, опубликованный в сентябре 2023 года. Малахова задержали 31 января, в его квартире прошел обыск.

Заседания суда по избранию меры пресечения проходило без журналистов — их выгнали из зала по требованию председательницы суда, писала «Медиазона».

Как пишет «ОВД-Инфо» защита просила избрать поэту меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Однако следствие не удовлетворило ходатайство, сославшись на то, что Малахов — «уроженец Украины» с «противоправной жизненной позицией», который «не встал на путь исправления».

«Дореволюционный советчик» — изначально популярный паблик во «ВКонтакте» с мемами в «дореволюционном» стиле. Сейчас аудитория группы достигает 68 тысяч подписчиков, а его создатель Вячеслав Малахов превратил паблик в свой блог.

В августе 2023 года Малахова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии из-за публикаций во «ВКонтакте». После этого, как рассказывал поэт, его задержали и заставили подписать документы на госпитализацию в психиатрическую больницу. Малахов утверждал, что его продержали там три недели, в том числе привязывая к кровати и заставляя принимать неизвестные медикаменты.