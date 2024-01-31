В Москве задержали автора паблика «Дореволюционный советчик» по делу о повторной «дискредитации» армии

На автора паблика «Дореволюционный советчик», поэта Вячеслава Малахова завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК), сообщила «ОВД-Инфо» его адвокат Татьяна Соломина.

Днем 31 января сотрудники полиции пришли с обыском в квартиру в Москве, где находился Малахов. При обыске изъяли телефон, роутер, ноутбук и внешний диск, после чего поэта доставили в отделение полиции.

По словам адвоката, Малахова задержали на 48 часов до суда по избранию меры пресечения. Поводом для уголовного преследования поэта стал антивоенный пост в его телеграм-канале, опубликованный в сентябре 2023 года.

В августе 2023 года Малахова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) из-за публикаций во «ВКонтакте».

После этого, как рассказывал поэт, его задержали и заставили подписать документы на госпитализацию в психиатрическую больницу. Малахов утверждал, что его продержали там три недели, в том числе привязывая к кровати и заставляя принимать неизвестные медикаменты.

«Дореволюционный советчик» — изначально популярный паблик во «ВКонтакте» с мемами в «дореволюционном» стиле. Сейчас аудитория группы достигает 68 тысяч подписчиков, а его создатель Вячеслав Малахов превратил паблик в свой блог.