В Белгороде арестовали волонтерку Надин Гейслер, помогавшую украинским беженцам

Свердловский районный суд Белгорода арестовал до 31 марта Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская) из волонтерской организации «Армия красоток». Об этом сообщает «Медиазона».

В отношении волонтерки возбуждено уголовное дело о «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (пункт «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.

О задержании Гейслер сотрудниками ФСБ стало известно 1 февраля.

По версии следствия, в августе 2023 года она опубликовала в инстаграме информацию о сборе гуманитарной помощи для ВСУ. Сама волонтерка отрицает, что аккаунт, где опубликовали объявление, принадлежит ей.

1 февраля также задержали мать, сестру и брата активистки. Позже их отпустили в статусе свидетелей.

После начала полномасштабной войны Надин Гейслер основала «Армию красоток» — женское волонтерское движение, помогающее мирным жителям из Украины. Она отвозила гуманитарную помощь мирным жителям на оккупированные территории Украины, а также помогала украинским беженцам. Волонтеры из других проектов, как отмечала «Медиазона», подозревали «Армию красоток» в связях с российскими спецслужбами, но в самом движении это отрицали.

В мае 2023 года «после угроз и перспективы ареста» Гейслер уехала из России. Когда она вернулась в страну, неизвестно. Белгородское издание «Пепел» предположило, что Гейслер приехала в Россию, чтобы помочь с перевозкой собак из оккупированного Мелитополя, которых пограничники не выпускали из Белгородской области.