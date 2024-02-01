Сотрудники ФСБ России задержали волонтерку из Белгорода, основательницу движения «Армия красоток» Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская). Первым об этом сообщило издание «7×7» со ссылкой на ее знакомых.

Юрист Евгений Соколов, ранее представлявший интересы Гейслер, подтвердил «Медиазоне» информацию о ее задержании. По словам Соколова, волонтерка позвонила ему и попросила найти адвоката. Она рассказала, что ее задержали в поезде в Белгороде, после чего доставили в ФСБ.

Надин Гейслер сказала юристу, что ее обвиняют по статье 280.4 УК (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). По словам волонтерки, расследование ведут якобы из-за того, что она призывала в интернете собирать донаты для ВСУ, сообщил Соколов.

Как сказала «7×7» знакомая задержанной, журналистка Татьяна Григорьева, Надин Гейслер «помогала только мирным жителям и животным». Григорьева утверждает, что Гейслер не занималась политической и антивоенной деятельностью с тех пор, как в мае 2022 года ее оштрафовали после того, как она в желто-голубой одежде раздавала прохожим цветы (штраф отменили спустя полгода).

После начала полномасштабной войны Надин Гейслер основала «Армию красоток» — женское волонтерское движение, помогающее мирным жителям из Украины. Гейслер отвозила гуманитарную помощь мирным жителям на оккупированные территории Украины, а также помогала украинским беженцам. Как ранее писала «Медиазона», волонтеры из других проектов подозревали «Армию красоток» в связях с российскими спецслужбами, но в самом движении это отрицали.

Надин Гейслер уехала из России в мае 2023 года «после угроз и перспективы ареста», писало издание «Север.Реалии». Гейслер рассказала, что уехала после того, как сотрудники ФСБ в аэропорту (каком именно, неизвестно) задержали девушку, которая отправила ей донат. Во время допроса девушки сотрудник ФСБ называл Гейслер «гражданкой, признанной террористкой и экстремисткой» (на сайте Росфинмониторинга в «Перечне террористов и экстремистов» фамилия волонтерки не упоминается).

Когда именно Гейслер вернулась в Россию, неизвестно. Издание «Пепел» сообщило, что до недавнего времени она жила в Грузии. По мнению авторов «Пепла», Гейслер приехала в Россию, чтобы помочь перевезти собак, эвакуированных из питомника в Мелитополе, которых российские пограничники не выпускали из Белгородской области на оккупированную территорию Украины. Издание «7×7» писало в конце декабря, ссылаясь на Надин Гейслер, что из России не выпускают 46 пуделей, 20 овчарок и двух котов — пограничники допускали, что собак могут привлечь к разминированию украинских территорий.

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