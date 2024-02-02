«Медиазона» и «Би-би-си» подтвердили гибель более 43 тысяч российских военных в Украине. За две недели в сводку добавили 15 офицеров, в том числе командира сбитого А-50

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» вместе с командой волонтеров подтвердили по открытым источникам гибель 43 460 российских военных, участвовавших в полномасштабном вторжении России в Украину.

С предыдущего обновления сводки 19 января в список добавились 1176 человек, включая 15 военных в звании от подполковника и выше.

В частности, журналисты добавили в список погибших командира самолета дальней радиолокационной разведки А-50 Вячеслава Левченко. Самолет сбили над Азовским морем 14 января, Минобороны потерю самолета так и не подтвердило. По данным паблика «Иваново | Увидено | Подслушано», жене офицера уже сообщили, что ее муж, как и весь экипаж А-50, числится пропавшим без вести.

В своей сводке «Медиазона» также обратила внимание на колонку главы ЦРУ Уильяма Бернса, в которой он оценил российские потери в 315 тысяч человек. Журналисты считают его оценку «приближенной к реальности».

«За полтора года наблюдений мы поняли, что по открытым источникам можно выявить около половины от всех смертей военных. Этот показатель подходит для очень грубой и приблизительной оценки: 43 тысячи найденных некрологов дают нам приблизительно 80-90 тысяч реальных смертей. Тогда выходит, что оставшиеся 230 тысяч — это раненые, что тоже выглядит более чем реалистично с учетом такого числа погибших», — говорится в сводке.

В июле «Медуза» и «Медиазона» опубликовали совместное исследование о потерях российской армии за полтора года войны в Украине. Согласно подсчетам, с 24 февраля 2022 года и до конца мая 2023 года в Украине погибли 47 тысяч российских военнослужащих.

Как мы считали потери

47 тысяч погибших российских солдат Нам удалось достоверно оценить потери России в ходе полномасштабной войны с Украиной. Совместное исследование «Медузы» и «Медиазоны»

Как мы считали потери

47 тысяч погибших российских солдат Нам удалось достоверно оценить потери России в ходе полномасштабной войны с Украиной. Совместное исследование «Медузы» и «Медиазоны»