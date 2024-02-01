Война Семьсот восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 января читайте здесь.
Главные новости:
- Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца недели, утверждает CNN.
- Банки в Турции начали закрывать счета компаниям из РФ и ужесточать требования к физическим лицам из России.
- Минобороны России дважды за ночь сообщило об атаках украинских беспилотников.
- В Лондоне задержали бывшего губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова.
В Херсоне из-за обстрелов троллейбусы не вышли на маршруты
Как сообщил глава областной администрации Роман Мрочко, за последние сутки город был обстрелян 23 раза. Из-за ночных обстрелов в Херсоне частично пропало электричество, что не позволило троллейбусам выйти на маршруты. Твкже в городе частично отсутствует теплоснабжение и вода.
«После устранения повреждений 21 троллейбус выйдет на линии, о чем мы сообщим дополнительно», — заявил Мрочко.
Чиновник отметил, что один человек в результате обстрелов получил ранения.
В приложении «Медузы» вышла книга «Можем повторить» — возможно, самое полное исследование путинской военной пропаганды
Создатели «Медузы» запустили «Сигнал» в апреле 2022 года. Рассылка разбирала наиболее одиозные пропагандистские штампы и клише — чтобы показать их несостоятельность, вторичность, внутреннюю противоречивость и в то же время чрезвычайную опасность.
Книга «Можем повторить» основана на письмах «Сигнала», но даже если вы их уже читали, вам будет интересно. Все тексты, которые вошли в книгу, были расширены, доработаны и в некоторых случаях переосмыслены.
«Можем повторить» — это, возможно, самое полное исследование языка путинской пропаганды, который сформировал пугающую, но, к сожалению, вполне убедительную картину мира.
Книга уже доступна в приложении «Медузы» для телефонов. Вы можете прочесть ее там абсолютно бесплатно. Скоро она выйдет и в бумажном виде.
Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям
Об этом газете «Ведомости» рассказали предприниматели, финансовые консультанты и представители деловых объединений.
Причина ужесточений требований — боязнь вторичных санкций, которые могут ввести против турецких банков за помощь в обходе ограничений против российского ВПК и бизнеса. «Ведомости» отмечают, что Джо Байден в конце 2023 года подписал указ, который позволяет легче вводить ограничения против иностранных банков, если они помогают подсанкционным лицам из России проводить сделки.
«Ведомости» со ссылкой на источник пишут, что до последнего времени в Турции работали два «всеядных» банка. Они закрыли счета значительной части российских юрлиц после того, как США пригрозили внести финансовые организации в самый строгий санкционный список. Еще два «полувсеядных» банка тоже закрывают счета россиянам — главным образом тем, кто открыл их после начала полномасштабного вторжения в Украину.
С трудностями столкнулись не только юридические лица, пишет издание. Рядовые клиенты, которые хотят открыть счет в турецком банке, жалуются на ужесточение требований — в частности, у них просят поддерживать высокие остатки на депозитах.
В Харьковской области ночью под обстрел попала больница
Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате обстрела двухэтажного здания в поселке Большой Бурлук Купянского района пострадали четыре человека, помощь им была оказана на месте.
38 человек были эвакуированы.
Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца недели, утверждает CNN.
По данным CNN, 29 января Зеленский на небольшом совещании рассказал некоторым чиновникам, в том числе министру обороны Рустему Умерову, что «принял решение уволить главнокомандующего Вооруженными силами». В тот же день он встретился с самим Залужным.
Один из источников телеканала сообщил, что на пост главкома, в частности, рассматривают главу украинской военной разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. О том, что власти Украины рассматривают их кандидатуры на пост главнокомандующего ВСУ, сообщали и другие мировые СМИ.
В Лондоне задержали бывшего губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова
Как сообщает The Times, Овсянникова обвиняют в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Задержание произошло в его доме в Лондоне еще на прошлой неделе. Его обвинили в том, что он открыл счет в банке Halifax Bank of Scotland и, как утверждается, позволил внести туда четыре платежа на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов, а также хранил 77,5 тысячи фунтов стерлингов наличными, которые были получены преступным путем.
«Овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что накладывает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам», — пишет газета. Бывшего российского чиновника держат в одной из тюрем Лондона, он предстанет перед судом 20 февраля.
Российские военные ночью атаковали Украину четырьмя дронами «Шахед»
Об этом заявило командование ВСУ. Два из четырех дронов, по заявлению военных, были уничтожены над Харьковской областью.
Как заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, один дрон попал в объект гражданской инфраструктуры Основянского района Харькова. По его словам, никто не пострадал.
Минобороны России дважды за ночь сообщило об атаках украинских беспилотников
В первом сообщении около двух часов ночи ведомство заявило, что ПВО перехватила и уничтожила пять дронов — четыре над Белгородской и один над Курсков областью.
Во втором сообщении говорилось об атаке, произошедшей около 6:30 утра. По заявлению ведомства, на этот раз были перехвачены и уничтожены четыре беспилотника над Белгородской и два — над Воронежской областью.
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