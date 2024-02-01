Война Семьсот восьмой день. Онлайн «Медузы»

В Херсоне из-за обстрелов троллейбусы не вышли на маршруты

Как сообщил глава областной администрации Роман Мрочко, за последние сутки город был обстрелян 23 раза. Из-за ночных обстрелов в Херсоне частично пропало электричество, что не позволило троллейбусам выйти на маршруты. Твкже в городе частично отсутствует теплоснабжение и вода.

«После устранения повреждений 21 троллейбус выйдет на линии, о чем мы сообщим дополнительно», — заявил Мрочко.

Чиновник отметил, что один человек в результате обстрелов получил ранения.