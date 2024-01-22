Депутат Луговой сообщил, что Генпрокуратура по его запросу признала «нежелательным» «Антивоенный комитет России»

Генпрокуратура признала «нежелательным» «Антивоенный комитет России», сообщил депутат и замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Андрей Луговой, ссылаясь на ответ ведомства.

В документе говорится, что Генпрокуратура рассмотрела обращение Лугового и 11 января приняла решение о признании «нежелательной» организации Russian antiwar comittee («Антивоенный комитет России»), а также ее «ассоциированных членов»: французской Russie-Libertes (Франция) и испанской La Asocicion de Rusos Libres (вероятно, это название написано с ошибкой).

В своем сообщении Луговой называет создателем «Антивоенного комитета России» Михаила Ходорковского. В «пул» проектов комитета, как пишет Луговой, входят еще несколько инициатив: «Российский комитет действия», «Конгресс свободной России», «Ковчег», «Первым рейсом», «Пересмотр» и «Рассвет». Перечисленные проекты занимаются гуманитарной помощью пострадавшим от войны украинцам и российским эмигрантам, координацией антивоенных активистов и наблюдением за выборами.

На сайте «Антивоенного комитета России» говорится, что проект создан, чтобы «противостоять этой кровопролитной войне — вырабатывать общую позицию, помогать людям координировать свои усилия, решать огромное количество проблем, которые возникли из-за путинской агрессии». В числе его участников более 20 человек, включая Михаила Ходорковского, политиков Любовь Соболь и Владимира Кара-Мурзу, благотворителя Бориса Зимина, писателя Виктора Шендеровича и других.

Ответ Генпрокуратуры Луговому датирован 15 января. Само ведомство не сообщало о признании «Антивоенного комитета России» «нежелательным». В реестре «нежелательных» организаций, который ведет Минюст, его также нет.