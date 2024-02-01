Путин очень любит рассказывать о гиперзвуковом оружии, которое «не имеет аналогов в мире». При этом в России сажают ученых, которые ведут исследования в этом направлении Они не строят ракеты, а занимаются фундаментальной наукой

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море. 28 мая 2022 года Минобороны РФ / AP / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин много раз говорил в публичных выступлениях о российском гиперзвуковом оружии. Одновременно в стране с 2018 года не менее 12 ученых, которые занимались в том числе гиперзвуковой тематикой, обвинили в госизмене. Под уголовное преследование попали ученые из подмосковных Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) и новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН. Русская служба «Би-би-си» выпустила материал, посвященный делам о госизмене против ученых, занимающихся гиперзвуком. «Медуза» его пересказывает.

Из ИТПМ фигурантами дел о госизмене стали трое его сотрудников — физики Валерий Звегинцев, Александр Шиплюк и Александр Маслов. В декабре 2023 года стало известно, что суд отправил под арест по обвинению в госизмене доцента Томского политехнического университета, 68-летнего Владислава Галкина. До 2017 года он работал в ИТПМ. Как отмечает «Би-би-си», все четверо ученых исследовали сверхзвуковые технологии.

Галкин — автор около сотни научных публикаций, в том числе более десятка в иностранных изданиях. В девяти публикациях одним из его соавторов был Звегинцев, четыре их совместные работы опубликованы в иностранных изданиях с 2015 по 2021 годы. Согласно сайту Томского политеха, в двух публикациях соавтором Галкина и Звегинцева был Шиплюк. Маслова, Звегинцева и Шиплюка также объединяет участие в проектах седьмой рамочной программы Европейского союза FP7 — это европейская программа грантов на космические исследования. В этой же программе, помимо ИТПМ, участвовали ЦАГИ и ЦНИИмаш, шесть сотрудников которых также обвинили в госизмене.

«Би-би-си» отмечает, что арестованные физики из разных институтов знакомы друг с другом. Бывший работник ЦНИИмаш , осужденный по делу о госизмене и освободившийся в 2020 году условно-досрочно (Путин дважды отказывал ему в помиловании), рассказал, что знает Звегинцева, Шиплюка и Маслова. Вдова ученого из ЦНИИмаш , которого обвиняли в госизмене (он не дожил до суда), рассказала, что ее муж работал с Масловым.

Владимир Путин впервые заговорил о комплексах, «которые будут работать на гиперзвуке», еще в 2008 году. В 2018 году во время послания Федеральному собранию он говорил, что российское гиперзвуковое оружие будет «практически неуязвимым». Тогда же он представил, в частности, авиационный комплекс «Кинжал». Сейчас Россия, по словам Путина, «обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет ни у одной страны мира».

Подробнее о деле новосибирских ученых

За год трех сибирских исследователей гиперзвука (его очень любит Путин) обвинили в госизмене. Официально — за контакты с Ираном и Китаем, но реально, скорее всего, за сотрудничество с ЕС Материал проекта T-invariant на «Медузе»

Подробнее о деле новосибирских ученых

За год трех сибирских исследователей гиперзвука (его очень любит Путин) обвинили в госизмене. Официально — за контакты с Ираном и Китаем, но реально, скорее всего, за сотрудничество с ЕС Материал проекта T-invariant на «Медузе»

Что говорят юристы

По словам Евгения Смирнова из правозащитного проекта «Первый отдел», сотрудники ФСБ в частных беседах говорили адвокатам, что аресты по обвинениям в продаже секретной информации о российском гиперзвуковом оружии происходят «по высокому желанию». Смирнов помогает фигурантам «шпионских» дел в России, а до своего отъезда из РФ защищал в том числе ученых, обвиняемых в госизмене. Он утверждает, что следователи прямо говорили, что докладывают Путину о каждом деле по госизмене в отношении ученых.

Смирнов утверждает, что никто из десятка ученых, арестованных по обвинениям в передаче «тайн о российском гиперзвуке» за последние годы, не занимался оборонной тематикой. По его словам, специализацией арестованных из ИТПМ была аэродинамика гиперзвуковых потоков. Об этом же говорит и бывший сотрудник ЦНИИмаш Владимир Лапыгин. Он заявил, что новосибирские ученые «никогда „Кинжалом“ не занимались», их деятельность — это фундаментальные исследования и разработки. Смирнов уточнил, что ученые занимаются исследованием физических процессов, это «не про сделать ракету». Их наработки затем могут использовать в том числе военные институты при разработке оружия. При этом в госизмене, как отмечает адвокат, обвиняют именно авторов первичных исследований.

Смирнов также рассказал, что почти все уголовные дела по госизмене в отношении ученых в последние годы развивались одинаково — сотрудники ФСБ приходили в институты и искали среди их международных проектов за 10-15 лет то, что им «максимально подходит». После этого приглашенные ФСБ эксперты проверяли интересующие их проекты и презентации на наличие гостайны. Чаще всего экспертами выступают военные инженеры, в том числе из подведомственных институтов Роскосмоса. По словам адвоката, гостайной могут признать «чуть ли не информацию из учебников».

«Были модели, испытывавшиеся в аэродинамических трубах, напоминающие по форме то ли боевые блоки ракеты, то ли формы обтекателей ракет. Формы же не секретные. Следователь мне говорит: „Ну это же головная часть ракеты!“ Я брал карандаш и объяснял: „Вот карандаш — это предмет не секретный, не закрытый и не оружие. Но если я его вам воткну в глаз, то будет уже оружие. Но я же не втыкаю. Значит, карандаш не подпадает под секретность“. То, что обтекатель ракеты — эллиптической формы, не делает сам эллипс секретной формой», — пересказывает свой разговор со следователем Лапыгин, приводя пример логики следствия.

Что говорят коллеги и родственники ученых

В мае 2023 года сотрудники ИТПМ после ареста Маслова, Шиплюка и Звегинцева опубликовали открытое письмо, в котором попросили «защитить российскую аэродинамическую науку». По словам авторов письма, поводом для уголовного дела в отношении ученых стали их выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикации статей в высокорейтиновых журналах, а также участие в международных научных проектах.

«Материалы наших коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией нашей организации на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были. Представление таких результатов не только не может нанести ущерба безопасности нашей Родины, но и наоборот, повышает престиж российской науки в мире», — говорилось в письме.

Дело новосибирского ученого Дмитрия Колкера

«Они ощущают себя героями и предвкушают щедрое поощрение» Адвокат Иван Павлов — о том, зачем сотрудники ФСБ задержали ученого Дмитрия Колкера. У него была четвертая стадия рака, сразу же после ареста он умер

Дело новосибирского ученого Дмитрия Колкера

«Они ощущают себя героями и предвкушают щедрое поощрение» Адвокат Иван Павлов — о том, зачем сотрудники ФСБ задержали ученого Дмитрия Колкера. У него была четвертая стадия рака, сразу же после ареста он умер

Родственник Владислава Галкина в разговоре с «Би-би-си» отмечает, что теперь «по служебной обязанности можно стать изменником родины».

«В Политехническом университете у них контракт. Там написано, что он обязан вести научную работу. Всегда высоко ценили публикации за рубежом. Проходит какое-то время, начинается , и хоп: „А вы, оказывается, публиковались за рубежом!“ Так вы же сами хотели, чтобы российская наука была международной. Как надо было — так он и делал. Запретили бы международные публикации, он бы не публиковался. Сначала гнали в зарубежные журналы метлой, а теперь сажают», — говорит он.

Члены семьи Александра Шиплюка заявили, что Минобрнауки предписывает институтам во исполнение распоряжения президента проводить мероприятия, направленные на усиление международного сотрудничества. По их словам, Шиплюк был лицом института. Представлять его на международной арене входило в его прямые должностные обязанности.

Проверки материалов ученых экспертными комиссиями на наличие сведений ограниченного доступа не помешало ФСБ возбудить уголовные дело. Как напоминает «Би-би-си», в случае с ЦНИИмаш секретные документы нашли в проекте Transhyberian, который был связан с изучением влияния температуры стенки на переход при гиперзвуковом обтекании конуса посредством экспериментов и численного моделирования. В случае с ЦАГИ поводом для преследования стал проект по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT. Координировал этот международный проект Йохана Стилант — представитель Европейского космического агентства.

По подсчетам «Би-би-си», по делам о госизмене арестовали 12 ученых, связанных с темой изучения физических процессов при гиперзвуковых скоростях. Трое из них уже умерли — , и . 66-летнему Анатолию Губанову и 71-летнему Валерию Голубкину из ЦАГИ дали по 12 лет колонии строгого режима.

Дело физика Анатолия Губанова

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Дело физика Анатолия Губанова

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