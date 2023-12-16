В Томской области ученого, исследующего гиперзвук, обвинили в госизмене. Он был соавтором статей другого ученого, арестованного в апреле

В Томской области суд отправил под арест по обвинению в госизмене ученого Владислава Галкина, занимающегося исследованием гиперзвука. Об этом пишет издание T-Invariant.

Галкин был задержан еще в начале месяца, решение о его аресте было вынесено 6 декабря. Суть предъявленных ему обвинений неясна.

Галкин — доцент Томского политехнического университета. Он опубликовал большое количество работ по гиперзвуковым технологиям и является постоянным соавтором Валерия Звегинцева, арестованного по подозрению в госизмене в апреле 2023 года.

С 2022 года по подозрению в госизмене задержали четырех ученых, работающих в области гиперзвука. Три сотрудника новосибирского ИТПМ имени Христиановича находятся в СИЗО — это Валерий Звегинцев, Александр Шиплюк и Александр Маслов. Их обвиняют в «разглашении секретных сведений», в том числе во время выступлений на конференциях за рубежом. Еще один ученый, сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер, умер через два дня после ареста.

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