Суд в Москве приговорил 71-летнего физика Валерия Голубкина к 12 годам колонии по делу о госизмене

Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 71-летнего ученого Валерия Голубкина по делу о государственной измене (статья 275 УК РФ), сообщает «Медиазона».

Аналогичный срок для физика запрашивало обвинение. В срок наказания ученому засчитают время, которое Голубкин провел в следственном изоляторе, отмечает «Медиазона». Его задержали и арестовали 12 апреля 2021 года. Один день в СИЗО засчитают за один день в колонии.

Поводом для уголовного дела против Голубкина стало его участие в международном проекте по созданию гиперзвукового пассажирского самолета .

По версии следствия, физик передавал коллегам из Нидерландов отчеты, в которых содержалась государственная тайна. Правозащитный проект «Первый отдел» сообщал, что перед отправкой документов три комиссии подтвердили, что они не содержат секретной информации и их можно публиковать и передавать иностранным партнерам. Голубкин вину не признал.

Валерий Голубкин — физик-теоретик, доктор технических наук. На момент ареста в апреле 2021 года он работал в Московском физико-техническом институте и Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского.

Голубкина задержали после ареста его коллеги Анатолия Губанова. Его также обвиняют в госизмене из-за передачи якобы секретных данных в рамках проекта по разработке HEXAFLY-INT. Приговор по делу Губанова еще не вынесли.