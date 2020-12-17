«Интерфакс»: дело обвиняемого в госизмене физика Анатолия Губанова связано с разработкой гиперзвукового гражданского самолета

Сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского, ученого-физика Анатолия Губанова, попавшего под арест по делу о госизмене, обвиняют в передаче секретных данных, связанных с разработкой гиперзвукового самолета. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Губанов обвиняется в передаче секретных сведений европейскому государству в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета .

О том, что Губанова обвиняют в передаче секретных сведений, касающихся авиационных технологий, заявил также источник ТАСС. По его словам, ученый поделился информацией с разведкой одной из стран Европы.

Губанова арестовали 3 декабря по обвинению в госизмене. Фабула его дела была неизвестна, поскольку материалы засекречены. Адвокат ученого Ольга Динзе сообщила, что ее подзащитный не признает вину. Коллеги Губанова направили в администрацию президента письмо в его защиту.

Ранее стало известно, что Губанов работал над проектом HEXAFLY-INT. Но тогда источник «Интерфакса» затруднился сказать, связано ли с ним уголовное дело против ученого.

В последние годы несколько российских ученых стали фигурантами дел о госизмене. 79-летнего бывшего сотрудника ЦНИИмаш «Роскосмоса» Владимира Лапыгина обвинили в передаче секретных сведений китайцам, а его коллегу по институту, 76-летнего Виктора Кудрявцева — в разглашении секретной информации бельгийцам. В сентябре по делу о передаче секретных данных Китаю был задержан 64-летний ученый из Томска Александр Луканин.