Суд подтвердил УДО 79-летнего бывшего сотрудника научного института «Роскосмоса», осужденного за госизмену

Тверской областной суд постановил отпустить по УДО бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на жену Лапыгина.

«По ее словам, 79-летнего ученого должны освободить на днях», — пишет издание.

Лапыгина приговорили к семи годам колонии в 2016 году. Районный суд в Твери, где он отбывал наказание, принял решение отпустить его по УДО 11 июня 2020-го, но 19 июня решение обжаловала прокуратура.

Cогласно приговору, Лапыгин в 2011 году передал китайцам демо-версию программы, разработанной в ЦНИИмаш. По словам Лапыгина, в пересланном файле не было сведений, составляющих гостайну.

«В самом факте пересылки демо-версии ученый не видел ничего криминального, он не скрывал своего намерения заключить взаимовыгодный контракт от имени ЦНИИмаш с китайцами и обсуждал эту идею с коллегами», — уточняет «МБХ медиа». Президент РФ Владимир Путин дважды отказывал Лапыгину в помиловании.