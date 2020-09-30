В Томске задержали 64-летнего ученого Александра Луканина. Его подозревают в передаче технологий Китаю

В Томске задержали 64-летнего ученого Александра Луканина, его подозревают в передаче неких технологий Китаю. Об этом «МБХ медиа» сообщил друг Луканина Николай Кривопалов.

«Насколько мы поняли, это что-то типа измены родине, что он передал какие-то технологии китайцам. Когда он ушел на пенсию, он поехал в Китай работать — его пригласили в Шэньянский университет. В лаборатории он там работал, занимался высоковольтными источниками питания… и смежными всякими темами. На самом деле, как мы это понимаем, в этом нет ничего такого, что относилось бы к обороне», — сказал Кривопалов.

По его словам, в квартире Луканина провели обыск сотрудники московского управления ФСБ. «Пригласили его бывшую жену, ей предъявил какой-то человек, который проводил обыск, корочки подполковника ФСБ, московского управления. Один друг обратился в приемную местного ФСБ, там сказали, что ничего не знают и порекомендовали обратиться в СИЗО», — заявил Кривопалов.

Сейчас Луканин арестован, он находится в СИЗО, добавил собеседник «МБХ медиа». Бывшая жена ученого Ольга Луканина подтвердила «МБХ медиа», что его задержали, но не стала рассказывать подробности.

Ранее о задержании Луканина написал телеграм-канал Tomskpolit. Там утверждается, что ученый задержан по делу о разглашении гостайны, его планируют этапировать в Москву.

В последние годы сразу несколько российских ученых стали фигурантами дел о госизмене. В частности, 79-летнего бывшего сотрудника ЦНИИмаш «Роскосмоса» Владимира Лапыгина обвинили в передаче секретных сведений китайцам, а его коллегу по институту, 76-летнего Виктора Кудрявцева — в разглашении секретной информации бельгийцам.

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