В Москве по делу о госизмене арестовали профессора МФТИ Валерия Голубкина. Недавно аналогичные обвинения предъявили его коллеге Анатолию Губанову

Валерий Голубкин Московский физико-технический институт

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене физика-теоретика Валерия Голубкина. По версии следствия, он передавал секретную информацию одной из стран НАТО, сообщил источник «Интерфакса». Дело Голубкина не маркировано грифом секретности, но официально его детали пока неизвестны. Адвокат Голубкина Александр Тимошенко заявил, что его подзащитный «категорически» не признает вину. Тимошенко отметил, что Голубкину почти 70 лет, и у него есть проблемы со здоровьем; несколько лет назад ученый перенес онкологическое заболевание.

Голубкин работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ). Согласно информации на сайте МФТИ, он доктор технических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики, читает студентам курс «Аэродинамика больших скоростей». В вузе заявили, что Голубкин преподает в качестве внешнего совместителя, не участвует в научной работе и не имел доступа к гостайне. Там добавили, что основным местом работы ученого является ЦАГИ.

Голубкин задержан в рамках дела о госизмене против другого ученого — физика Анатолия Губанова, рассказал источник «Интерфакса» (источник ТАСС утверждает, что их дела не связаны). Губанов на момент ареста в декабре 2020 года тоже работал в ЦАГИ и значится на сайте МФТИ как сотрудник кафедры физики полета, преподаватель курса «Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов». В списке научных работ Голубкина есть , опубликованная в 1996 году.

Губанова обвиняют в передаче данных, связанных с разработкой гиперзвукового гражданского самолета , говорил источник «Интерфакса». На первом допросе в ФСБ ученый частично признал вину, но позже отказался от этих показаний, говорила «Коммерсанту» его адвокат Ольга Динзе. Дочь ученого Мария Губанова в интервью «Медузе» рассказывала, что ничего не знает о сути претензий к отцу, но не верит в его виновность.

По данным , за последние 20 лет в России за шпионаж, госизмену и разглашение гостайны осудили 378 человек. Среди них были военнослужащие, бывшие сотрудники спецслужб, ученые, журналисты. Дела о госизмене носят гриф «секретно», их рассмотрение в судах проходит в закрытом режиме, официально сообщается лишь о приговорах. После присоединения Крыма в 2014 году количество приговоров за госизмену в России выросло.

Ольга Корелина