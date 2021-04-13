В Москве по подозрению в госизмене арестован профессор МФТИ, работающий в ЦАГИ

Обновление: «Мой подзащитный категорически не признает свою вину, он ученый, его работа — это ручка и бумажка, а не секреты передавать», — заявил адвокат Голубкина Александр Тимошенко, добавив, что будет обжаловать арест.

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в госизмене россиянина Валерия Голубкина, сообщает ТАСС.

По данным «Интерфакса», арестованный — сотрудник МФТИ. На сайте вуза есть информация о Валерии Николаевиче Голубкине 1952 года рождения, докторе технических наук, профессоре кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики.

Официально правоохранительные органы не раскрывают подробностей дел о госизмене.

Голубкин, пишет «Интерфакс», также работает в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского.

В декабре 2020 года по обвинению в госизмене был арестован сотрудник ЦАГИ Анатолий Губанов. Дочь Губанова говорила «Медузе», что не верит в его вину.

В списке научных работ Голубкина есть совместная с Губановым — «Полезная интерференция крыла, фюзеляжа и воздухозаборников воздушно-реактивных двигателей при больших сверхзвуковых скоростях», опубликованная в 1996 году.

Источник «Интерфакса» сообщил, что Голубкин и Губанов задержаны в рамках одного дела. По его словам, они подозреваются «в передаче секретной информации одной из стран НАТО».

Дела о госизмене носят гриф «секретно», их рассмотрение в судах проходит в закрытом режиме, официально сообщается лишь о приговорах. Только в январе-феврале 2021 года российские суды вынесли как минимум три приговора по делам о госизмене.