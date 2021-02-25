Россиянин получил восемь лет колонии за передачу секретных данных Китаю

Забайкальский краевой суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 52-летнего россиянина Владимира Васильева, признав его виновным в госизмене.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, осужденный занимался сбором и передачей спецслужбам Китая сведений, составляющих государственную тайну. Васильев, которого задержали еще в августе 2019 года, признал свою вину.

За последние два месяца это уже третий приговор по статье о госизмене в российских судах, отмечает агентство.

Дела о госизмене носят гриф «секретно», их детали не разглашаются, а рассмотрение в судах проходит в закрытом режиме.