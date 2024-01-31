Военная разведка Украины: среди вернувшихся в Украину пленных не было людей из списка на обмен, который сорвался из-за крушения Ил-76

Среди пленных, вернувшихся в Украину 31 января, не было людей из списка на обмен, который не состоялся из-за крушения российского военного самолета Ил-76. Об этом «Голосу Америки» сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Обновление. Представитель украинского координационного штаба Петр Яценко уточнил, что в Украину вернули тех, кого должны были освободить 24 января, когда обмен был сорван после крушения Ил-76. Но Россия не вернула 65 военных, которые, как заявила РФ, находились на борту самолета, и отказывается предоставить информацию о них, заявил он.

Россия утверждала, что Ил-76 перевозил 65 украинских военнопленных, которые погибли при крушении самолета. Список пленных опубликовала пропагандистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил подлинность списка.

В украинской военной разведке подтвердили лишь, что в день авиакатастрофы должен был пройти обмен пленными. В ГУР заявляли, что украинская сторона «не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода и не может достоверно сказать, кто находился на борту.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново в Белгородской области 24 января. Россия заявила, что украинские военные сбили самолет из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Украинские власти официально не брали на себя ответственность за крушение Ил-76, но и напрямую не обвиняли в этом Россию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на международном расследовании катастрофы.

31 января Россия и Украина провели первый после катастрофы Ил-76 обмен пленными. Минобороны РФ заявило, что 195 российских военнослужащих были возвращены в обмен на 195 военнопленных ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну вернулись 207 украинских военных.